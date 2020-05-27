أزياء بصيحة الدنيم تكتسح منصات عروض ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً -

تعتبر صيحة الدنيم من أكثر الصيحات التي تبقى محافظة على رواجها وتجددها المستمر في كل موسم وعلى مر السنين. لذلك، عمدت أهم العلامات التجارية إلى تقديم تصاميم متنوعة من أزياء الدنيم ضمن مجموعاتها على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020، فاتحةً المجال أمام المرأة لمعانقة الأسلوب العصري والتميز في الأسلوب واللوك الفريد والمميز.

بنطلون الجينز ضمن عرض فرساتشي Versace



ظهرت على منصات العروض لربيع وصيف 2020 صيحة الدنيم بتصاميم مختلفة وأساليب ألوان متنوعة منها الدنيم المصبوغ Tie-Dye خلال عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، والدنيم الجارد Bleached denim كما رصدناه ضمن عرض جيفنشي Givenchy وغيرها الكثير.

اكتشفي معنا اليوم أبرز تصاميم الأزياء التي قدمها المصممون العالميون بصيحة الدنيم العملية لربيع وصيف 2020 لتتقني اختيار إطلالتك بالدنيم هذا الموسم سواء أردتها كاجوال أو أنيقة.

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صيحة الدنيم موضة ربيع وصيف 2020 من عروض الموسم

جمبسوت الدنيم آخر موضة ربيع وصيف 2020

جمبسوت دنيم بتصميم ضيق من براندن ماكسويل Brandpn Maxwell



لا تزال موضة الجمبسوت رائجة لربيع وصيف 2020، ولكن هذا الموسم اختاري هذا التصميم من خامة الدنيم التي تعتبر آخر موضة وأحدث صيحة.

اختاري من براندن ماكسويل Brandon Maxwell جمبسوت الدنيم داكن اللون بتصميم ضيق جذاب لربيع وصيف 2020 ونسقي معه حذاء بكعب لإضفاء لمسة من الأنوثة على الإطلالة.

كما ويمكنك اعتماد جمبسوت الدنيم بأسلوب أكثر كاجوال وراحة من خلال التصميم المصبوغ Tie-Dye كما رأيناه على منصة عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti.

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فساتين الدنيم آخر موضة ربيع وصيف 2020

فستان دنيم من برابال غورونغ Gurung



عادت موضة فساتين الدنيم من جديد إلى ساحة الموضة العالمية بعد أن كانت رائجة منذ سنوات عديدة. فرصدناها بأسلوب أنيق ملائم للمناسبات والإطلالات الراقية ضمن عرض برابال غورونغ Prabal Gurung لربيع وصيف 2020؛ وقد أعجبنا هذا الفستان بالكشاكش والفتحة الأمامية. نسقيه مع صندل كعب باللون الذي يحلو لك ومجوهرات باللون الذهبي لإضفاء لمسة من الأنوثة.

كذلك، فقد لفتنا ضمن عرض جيفنشي Givenchy فستان دنيم عصري بتصميم ميدي موديست بأزرار أمامية، يمزج بين اللونين الداكن والفاتح. سيبدو رائعاً إذا ما نسقته مع حذاء بوتس لكسر الرتابة في الأسلوب.

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بناطيل وتنانير الدنيم آخر موضة ربيع وصيف 2020

جاكيت وتنورة دنيم داكن من كوتش Coach



لن تكتمل موضة الدنيم لربيع وصيف 2020 بدون بناطيل وتنانير الدنيم والتي برزت بتصاميم خلابة تجعلنا نعشق صيحة الدنيم أكثر وأكثر هذا الموسم.

رصدنا بناطيل الدنيم بتصاميم متنوعة منها الضيقة والواسعة وأخرى طويلة فضفاضة وحتى قصيرة بتصميم برمودا على مختلف منصات عروض أهم العلامات التجارية خلال أسابيع الموضة العالمية.

كما وجدت تنانير الدنيم مكاناً لها أيضاً هذا الموسم، فرأيناها بتصاميم ميدي ضمن عرض سيلين Celine، وقصيرة أيضاً لتتلاءم وإطلالات الصيف لدى دار ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti.

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