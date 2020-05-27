سارة الودعاني تُلهمكِ أفكارًا لتنسيق إطلالاتك بالعباية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - تأنقت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني بالعديد من الإطلالات الأنيقة في العباية، والتي تحرص على تنسيقها بالإكسسوارات العصرية والأحذية والحقائب المميزة، فإليكِ أبرز تنسيقاتها وأحدثها.



أفكار سارة الودعاني لجمال العباية السوداء

أفكار سارة الودعاني لجمال العباية السوداء



تفضّل غالبية النساء ارتداء العبايات السوداء بمختلف تصميماتها، وقد اعتمدت سارة الأحذية والحقائب بتدرجات اللون الأخضر لجمال عبايتها السوداء، كما أكملتها بالنظارات السوداء الضخمة؛ لإطلالة شبابية مميزة.

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خيارات لتجميل العبايات الربيعية

خيارات لتجميل العبايات الربيعية



تتميز عبايات الربيع بالألوان الفاتحة المناسبة للشابات، وقد فضّلت سارة تنسيق العباية الزهرية المزينة بالفصوص الفضية مع حجاب أبيض وحذاء بكعب فضي، وارتدت عباية سماوية مع حجاب أبيض وإكسسوارات فضية مميزة.



إكسسوارات لعبايتك البيج

إكسسوارات لعبايتك البيج



تأنقت سارة الودعاني بعدة عبايات باللون البيج، وأكملتها بالحقائب العصرية، وقد نسقت حقيبة فضية متوسطة الحجم مع مجوهرات فضية، وفي إطلالة أخرى؛ تجمّلت بحقيبة زهرية مزيّنة بالأسود والذهبي مع الإكسسوارات الفضية.

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