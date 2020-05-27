مجوهرات زمرد ناعمة من توقيع أشهر العلامات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - لا تتخلى النجمات لاطلالاتهن في جميع المناسبات عن الزمرد الأخضر الذي يعتبر من أرقى الأحجار الكريمة التي يمكن أن تكملي بها أناقتك. ويزداد سحر الزمرد الأخضر عندما تحطيه فصوص الألماس البرّاقة.



شاهدي مجموعة مجوهرات من الزمرد الاخضرمن توقيع ماركات عالمية واختاري منها ما يعجبك.

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خواتم زمرد أخضر

BOUCHERON





قدمت العديد من الماركات خواتم زمرد أخرى تجمع بين النعومة والفخامة بتصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق.



من ماركة بوشيرون Boucheron، قدمنا لكِ خاتم الفيونكة المرصع بالزمرد والألماس، كما قدمت ماركة شوميه Chaumet خواتم فخمة بفص الزمرد الكبير مع الألماس، فضلًا عن خاتم التاج المرصع بالزمرد والألماس.



وبرزت العديد من تصاميم الخواتم الأخرى مثل خاتم الورود من شوبارد Chopard، خاتم الإجاصة من هاري وينستون Harry Winston، والخواتم المستديرة من غراف Graff وتيفاني Tiffany.







قلادات زمرد أخضر

CHOPARD





تفردي بإطلالة استثنائية في المناسبات وأجمل قلادات زمرد أخضر من أشهر الماركات.



برزت العديد من تصاميم القلادات الفخمة والمرصعة بالألماس والزمرد مثل قلادات بوشيرون Boucheron وشوبارد Chopard.



كما قدمت بعض الماركات قلادات ناعمة ومرصعة بالزمرد مثل هاري وينستون Harry Winston، بياجيه Piaget، وتيفاني Tiffany.



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أقراط زمرد أخضر

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TIFFANY





أضيفي لمسة ساحرة لإطلالاتك بأقراط الزمرد الأخضر سواء بتصاميم صغيرة أو كبيرة.



قدمت العديد من الماركات أقراط طويلة بالزمرد الأخضر والألماس، مثل أقراط بوشيرون Boucheron وغراف Graff، تيفاني Tiffany، وبياجيه Piaget.



كما برزت الأقراط الصغيرة المرصعة بالزمرد مثل أقراط هاري وينستون Harry Winston.







أساور زمرد أخضر

GRAFF





أيضًا تعد الأساور من قطع المجوهرات الأساسية التي تضيف لمسة جذابة وأنيقة لإطلالاتك.



قدمت بعض الماركات أساور فخمة تجمع بين الزمرد والألماس في تناغم يخطف الأنفاس مثل أساور بوشيرون Boucheron، وغراف Graff.



وبرزت صيحة الأساور العريضة التي تمنح المرأة إطلالة فخمة ولافتة للأنظار، مثل سوار بياجيه Piaget المرصع بالزمرد والألماس.

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