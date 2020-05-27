التنورة بالنقشات موضة صيف 2020 من وحي منصّات عروض أهم العلامات

تصدرت التنورة بالنقشات سواء كانت طبعات الورود، الكاروهات، البولكا أو التقليمات، موضة صيف 2020 بقصات وتصاميم وأطوال متنوعة لتتناسب مع مختلف أذواق النساء.وقد تناثرت التنورة بالنقشات على منصات العروض الخاصة بأهم العلامات التجارية خلال أسابيع الموضة العالمية، فرصدناها مصممة من خامات فائقة النعومة تناسب المرأة الرقيقة والناعمة.

نضع اليوم بين يديك أورع تصاميم التنورة بالنقشات الرائجة لصيف 2020 والتي انتقيناها لك من منصات أهم العلامات التجارية مع طرق تنسيقها لإطلالة كاجوال أو مسائية كي يكون لإطلالتك هذا الموسم مذاقاً خاصاً وأسلوباً مميزاً

التنورة بالنقشات لإطلالة كاجوال موضة صيف 2020

لإطلالة نهارية مريحة، اختاري لصيف 2020 التنورة بالنقسات المرحة والأسلوب العصري المريح، من خلال نقسات حيوية وألوان جذابة.

اعتمدي مثلاً تنورة ميدي بنقشات التقليمات باللونين الأبيض والكحلي الصيفيين من ألتوزارا Altuzarra، ونسقيها مع توب أبيض وسنيكرز sneakers على الموضة لإطلالة كاجوال في أوقات النهار سواء كنت ذاهبة للتسوق أو خارجة مع أطفالك.

كما ويمكنك الاستلهام من إطلالة التنورة بنقشات الكاروهات والتي رصدناها على منصة شانيل Chanel ضمن عرض ريع وصيف 2020 بأسلوب la petite ecoliere. تناسب هذه الإطلالة صاحبات الأسلوب الرصين والمتزن. نسقيها مع صندل بدون كعب أو باليرينا باللون الكحلي لاستكمال اللوك.

التنورة بالنقشات لإطلالة مسائية موضة صيف 2020

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عليك هذا الصيف أن تستفيدي من موضة التنورة بالنقشات لكي تتألقي بهذا الاتجاه خلال مناسباتك المسائية. فاعتمدي لإطلالة مسائية التنورة بالنقشات الملونة بمزيج من البرتقالي والفوشيا الحيويين وذات التصميم الميدي من الساتان الراقي والتي رصدناها ضمن عرض فرساتشي Versace. نسقيها مع توب ناعم بلون سادة أبيض أو أسود بدون نقشات منعاً للمبالغة في الإطلالة.

كما ويمكنك اختيار التنورة الطويلة بنقشات الورود ذات تصميم خصر عالٍ وحزام عريض على الخصر وتنسيقها مع قميص أبيض جذاب على غرار الإطلالة التي رصدناها لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera والتي أعجبتنا بالفعل!

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