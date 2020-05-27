الجينز يتخذ شكل البرميل هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتخذ السروال الجينز شكل البرميل (Barrel Jeans) في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة متحررة وإحساسا بالراحة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز بقصّة البرميل يحاكي شكل حرف O؛ حيث يمتاز بوسط عال وأرجل واسعة تصير ضيقة عند الكاحل.

وأشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال إلى أن الجينز بقصة البرميل يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية بسيطة وبليزر وحذاء ذي كعب عال.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب أنشطة الحياة اليومية من خلال تنسيق الجينز بقصة البرميل مع تي شيرت وحذاء رياضي.