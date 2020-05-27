الامارات | أطفال يتعرضون طوعا لسم "الأرملة السوداء" أملا في التحول إلى "سبايدرمان"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض ثلاثة أطفال لحالة تسمم شديدة، وتم نقلهم إلى المشفى، جراء تعرضهم طوعا للدغات عنكبوب "الأرملة السوداء"، معتقدين أن ذلك سيحولهم إلى الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

وكشف مسؤول في وزارة الصحة الاميركية أن الأشقاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8، عثروا على العنكبوت خلال تجولهم في البرية بمنطقة شايانتا الريفية. وقال المسؤول، فيرجيليو بيترو، إنهم اعتقدوا أن العنكبوت سيمنحهم قوى خارقة، حيث قاموا بتحفيزه بعصا حتى يقوم بلدغ كل واحد منهم على حدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الام هرعت بأولادها الى الاسعاف بعد ظهور أعراض الحمى وآلام حادة في العضلات قبل ان تعرف سبب وضعهم. ومن المعروف أن عنكبوت الأرملة السوداء يملك سما أقوى بـ 15 مرة من سم الأفعى الجرسية. وتعد الأرامل السوداء واحدة من أكثر العناكب رعبا في العالم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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