8 اتجاهات سهلة يمكنك تنسيقها مع صنادل البركينستوك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتاحت صنادل البركينستوك بمختلف أشكالها وأنماطها مؤخرا حسابات أشهر المؤثرات على إنستغرام، حيث يقمن بتنسيقها مع مختلف القطع اليومية والاتجاهات الرائجة.

ومع قرب موسم الصيف، قد تكون هذه الصنادل المريحة حذاؤك اليومي المفضل، ولهذا السبب اخترنا لك 8 اتجاهات سهلة وبسيطة يمكن تنسيقها مع أي زوج من صنادل بركينستوك بكل سلاسة وأناقة.

السراويل المطوية

تعد السراويل المطوية البديل المثالي المريح والخفيف لبنطلون الجينز في موسم الصيف، وعند دمجها مع صنادل بركينستوك فهي تبدو رائعة وأنيقة تماما.

قبعات البيسبول

تعد قبعات البيسبول اتجاه القبعات الدارج لهذا الموسم، ونعتقد أنها ستكون القطعة الختامية لمختلف إطلالاتك بالصنادل الأيقونية.

فساتين متعددة الطبقات

أكبر اتجاهات الفساتين لهذا الصيف هي الفساتين المتدرجة فهي تأتي بطابع كاجوال ومريح، ويمكنك تنسيقها مع صنادل بركينستوك للحصول على إطلالة نهارية سهلة.

القميص الأبيض الكلاسيكي

هذه القطعة الكلاسيكية الأنيقة تبدو رائعة عند تنسيقها مع زوج كلاسيكي من الصنادل كصنادل بركينستوك، إنه المزيج الأيقوني الخالد.

Advertisements

البنطلون الرياضي

قد يبدو هذا المزيج غريبا في الوهلة الأولى، لكن من المعروف أن صنادل بركينستوك تبدو رائعة عند تنسيقها مع أزياء رياضية كالبنطلون الرياضي، ويمكنك إنهاء الإطلالة بمعطف ترانش أنيق.

بدلات الجمبسوت

صنادل بركينستوك تجعل بدلات الجمبسوت تبدو أكثر أناقة وشياكة، كما تضفي عليها طابعا كاجوال ذا فهذا المزيج صالح للارتداء اليومي.

سترات الكارديغان

ارتداء سترات الكارديغان لا يقتصر على فصل الشتاء، فبإمكانك ارتداؤها لوحدها مع بنطلون خفيف وزوج من صنادل بركينستوك المريحة.

بناطيل الليغنغز الضيقة

لطالما كانت صنادل بركينستوك هو الحذاء المثالي الذي يمكنك ارتداؤه مع بناطيل الليغنغز الضيقة، وهذا لن يتغير في أي وقت قريب، يمكنك الحصول على زي أكثر تميزا بتنسيقها مع زوج من الجوارب.

يذكر أن صنادل بيركنستوك قد استعادت شعبيتها بعد غياب طويل منذ حوالي سبع سنوات، وذلك عندما عرضت فيبي فيلو المديرة الإبداعية السابقة لعلامة سيلين الصنادل التي اضافت إليها لمستها الخاصة على المدرج، وعلى عكس العديد من اتجاهات "الأحذية القبيحة"، فإن الاهتمام بهذه الأحذية لم يقل حتى في الوقت الحالي.