الامارات | حفلات البيوت مشكلة تؤرق الشرطة في حي الأثرياء بلوس انجلوس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت السلطات في لوس أنجلوس من سكان حي "هوليوود هيلز" الذي يقطنه عادة الاثرياء الكف عن تنظيم حفلاتهم المنزلية التي أصبحت مشكلة كبيرة تؤرق الشرطة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الشرطة ومكتب المدعي العام مقطع فيديو يحذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التجمعات الكبيرة المحظورة بموجب أوامر المدينة الصادرة عقب تفشي الوباء.

وقال الشرطيون الثلاثة الذين تحدثوا في الفيديو إن الحفلات أصبحت "مصدر قلق كبير" بسبب الموسيقى الصاخبة "والأصوات العالية... في الساعة الثالثة صباحا" إضافة إلى حركة المرور المزدحمة في الشوارع الضيقة.

وحض شرطي السكان في هذا الحي الفخم على الاتصال بالشرطة في حال استمرار الحفلات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع السلطات.

وحذر إيثان ويفر المدعي العام في قسم هوليوود بمكتب المدعي العام في المدينة "إذا تم استدعاء الشرطة إلى مكان يقام فيه احتفال فستكون هناك عواقب".

وقال إن أصحاب المنازل المؤجرة قد يواجهون ملاحقة جنائية يمكن أن تتسبب في سجنهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، حتى لو لم يكونوا موجودين.

وأشار قائد شرطة هوليوود ستيف لوري لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن الشرطة تلقت الأسبوع الماضي 49 مكالمة بشأن الحفلات بزيادة 15 إلى 20 % عن المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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