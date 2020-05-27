في زمن كورونا.. تعرف على محتويات صيدلية السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج إن صيدلية السفر في زمن كورونا ينبغي أن تشتمل على كميات مناسبة من الكمامات والقفازات بحيث تكفي مدة الرحلة.

وأضافت زيلربيرج أنه في حال استخدام كمامات قماشية، فينبغي مراعاة غسلها في درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية لقتل الفيروسات، التي قد تكون ملتصقة بها.

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ومن المهم أيضا اصطحاب كميات كافية من مستحضرات تطهير وتعقيم اليد، تحسبا لعدم توفر إمكانية غسل اليدين بالماء والصابون.

وبشكل عام ينبغي أن تحتوي صيدلية السفر على الأدوية المعالجة لمتاعب السفر الشائعة مثل القيء والإسهال، وكذلك المستحضرات الطاردة للبعوض والقُراد، بالإضافة إلى ضمادات للجروح وشاش ومقص.

وفي حال السفر في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، فإنه ينبغي اصطحاب الأدوية في صندوق تبريد لحمايتها من الحرارة الشديدة.