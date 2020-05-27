تعرفي على إطلالات غريس كيلي التي جعلتها أبرز أيقونات الموضة

غريس كيلي Grace Kelly لم تكن إنسانة عادية، بل كانت امرأة استثنائية سحرت قلوب الناس بجمالها، بما فيهم قلب أمير موناكو الذي تزوجها وأعطاها لقب أميرة في عام 1956، ولدت عام 1929 بجمال استثنائي، وهذا ما جعلها تدخل مجال التمثيل لتصبح إحدى أشهر ممثلات هوليوود في حقبة الأربعينيات والخسمينيات، كما وملهمة للكثير من الفنانين ومصممي الأزياء، وهي إلى اليوم تُعتبر إحدى أشهر أيقونات الموضة، واطلالاتها الرائعة التي مازالت إلى اليوم تبدو مواكبة لأحدث صيحات الموضة، هي أكبر دليل على ذلك. وإليكِ بعض الأمثلة.

اطلالات غريس كيلي التي جعلتها أبرز أيقونات الموضة على مر الزمن:

تنسيق أنيق في البنطلون القماشي اعتمدته غريس كيلي:

كنا نشاهد “غريس كيلي” Grace Kelly غالبًا في الاطلالات الرسمية، لكنها كانت تبدو أيضًا غاية في الأناقة، حيث تنسق اطلالات كاجوال مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلونًا قماشيًّا بخصر عالٍ، نسقت معه قميصًا كلاسيكيًّا وزينت اللوك بحزام من الجلد على الخصر، وأكملت اللوك بحذاء عملي من دون كعب.

التنورة الميدي بأسلوب غريس كيلي:

التنانير الميدي كانت إحدى أبرز صيحات الموضة في حقبة الخمسينيات، ولم يكن هنالك أجمل من يرتديها وينسقها من “غريس كيلي” Grace Kelly، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها تنورة معرقة نسقت معها قميصًا ناعمًا، وزينت الاطلالة بحزام على الخصر وفولار ناعم على الرقبة، وأكملت التنسيق بحذاء بكعب منخفض، وقبعة بتصميم مميز.

التنورة الميدي بأسلوب غريس كيلي

الفساتين الميدي من أجمل خيارات النساء ومن أكثرها أناقة، ولاسيما إن حملت طابع الفساتين نفسه، الذي كانت تعتمده “غريس كيلي” Grace Kelly، مثل هذا الفستان المصنوع من قماش فاخر ، تنورته منفوشة ومطرز برسومات الورود الناعمة، وقد نسقته بطريقة ناعمة مع صندل باللون الأسود، وأقراط عقد من اللؤلؤ.

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