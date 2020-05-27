الامارات | «الحياة» تدب على مسرح بورغ النمساوي قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة» تدب على مسرح بورغ النمساوي قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مسرح بورغ في العاصمة النمساوية فيينا لعرض مجموعة من القصص الإنسانية، خلال الموسم المقبل، بعد أشهر من الإغلاق، حسبما أعلن المخرج مارتين كوسيج، أول من أمس، لدى عرض خططه لموسم 2020-2021 بمحطة البث الإذاعي «أو.آر.إف».

وقال كوسيج (59 عاماً)، الذي توقف موسمه الأول في رئاسته للمسرح الوطني النمساوي الشهير بشكل مفاجئ جرّاء أزمة فيروس «كورونا» في مارس الماضي: «إنها نقطة مهمة جداً أيضاً بالنسبة لي أن يتم الابتعاد عن التجارب الصارخة والتصميمات الأدائية».

ويرغب كوسيج في افتتاح الموسم المقبل في سبتمبر المقبل بإنتاجه لمسرحية «الحياة حلم» لبيدرو كالديرون، وهي مسرحية يعود فيها أمير إلى الحياة بعد عزلة إجبارية.

كما توجد أوجه تشابه مع الجائحة في أعمال أخرى، مثل «أطفال الشمس» لمكسيم جوركي، في نسخة أعدها المخرج سيمون ستون. وسيتم تقديم العرض الأول للمسرحية التي تتعلق أحداثها بانتفاضة ضد الأطباء في أوقات «الكوليرا» في أبريل الماضي.

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ويتضمن برنامج مسرح بورغ، الذي يعدّ من معالم فيينا لعام 2020-2021 نحو 31 إنتاجاً جديداً.

«الحياة حلم» مسرحية يعود فيها أمير إلى الحياة بعد عزلة إجبارية.

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إنتاجاً جديداً في برنامج مسرح بورغ لـ2020- 2021.

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