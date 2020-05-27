الامارات | تحذير ياباني: الكمامات خطرة على الصغار دون العامين

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ياباني: الكمامات خطرة على الصغار دون العامين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مجموعة طبية يابانية إنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس، وتزيد خطر الاختناق.
وناشدت المجموعة الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم، في الوقت الذي بدأت فيه اليابان تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى.
ويوصي خبراء بمجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض، مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه. لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية حذرت من أن الكمامات أخطر من اللازم على الرضع.
وقالت الرابطة «الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس، لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع»، ما يزيد العبء على قلوبهم، مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضاً خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.
وذكرت الرابطة، في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: «دعونا نتوقف عن استخدام الكمامات، للأطفال دون الثانية من العمر».
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