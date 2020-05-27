الامارات | نصائح لمواجهة المعلومات «العائلية» المغلوطة عن «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمواجهة المعلومات «العائلية» المغلوطة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار تفشي فيروس كورونا المستجد عدداً لا بأس به من نظريات المؤامرة، وهي على الأغلب مسلية، طالما أنها تظل حيث أتت في مكان ما عبر الإنترنت. لكن كيف من المفترض أن يكون رد فعلنا عندما يبدأ أفراد أسرنا في نشر أفكار مشكوك في صحتها، من خلال إحدى مجموعات تطبيق «واتس أب»، أو غيرها من وسائل التواصل، الرائجة بين أفراد العائلات هذه الفترة؟
رغم كل الغضب الذي قد تشعر به، من الأفضل أن تنصحه بطريقة ودية في البداية: «ومع احتداد اللهجة، تضيع الأمور»، بحسب سيباستيان هيرمان الذي ألّف كتاباً عن كيفية التعامل مع نظريات المؤامرة.
فإذا شارك شخص مقرّب منك مقطع فيديو مشكوكاً فيه عبر مجموعة على «واتس أب»، ينصح هيرمان بعدم التعليق في مجموعة الدردشة والتحدث معه مباشرة.
ومن المنطقي أيضاً أن تجد أشياء مشتركة مع هذا الشخص، عندما تبدأ في مناقشة الأمر معه، قل له إنك أيضاً تفكر كثيراً في المسألة نفسها، وتود التحدث معه عنها.
وينصح الخبير بشكل عام بحوار واقعي، بدلاً من كتابة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويتابع هيرمان: «كلما كان شخصان يثقان ببعضهما، زادت قدرتك على تغيير موقفك تجاه شيء ما».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.