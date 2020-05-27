الامارات | يقود سيارة إسعاف ليجبر الآخرين على الابتعاد عن الطريق

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شكرا لقرائتكم خبر عن يقود سيارة إسعاف ليجبر الآخرين على الابتعاد عن الطريق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة الألمانية رجلاً يقود سيارة إسعاف قديمة بسرعة على طريق سريع في غرب ألمانيا، وكان يومض أضواء الطوارئ، حسبما ذكرت الشرطة أول من أمس.
واعتقلت الشرطة الرجل (37 عاماً) بالقرب من بلدة شيفرشتات، وهو يقود سيارة إنقاذ فرنسية سابقة بشكل غير قانوني ومن دون توثيق في ألمانيا.
ومنع الرجل من القيادة وصادرت السلطات لوحات السيارة. وذكرت الشرطة أن الرجل قال إنه يرى من وجه نظره أنه «ليست هناك مشكلة في أن يقود السيارة بينما يومض الضوء الأزرق». وأوضحت الشرطة أن «الرجل أجبر السائقين الآخرين، وبشكل غير قانوني، على الابتعاد عن الطريق».
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