فاقد للمعان أو خفيف أو دهني؟.. إليك أسباب مشاكل شعرك وحلها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الشعر يعد بمثابة مرآة للصحة؛ حيث يمكن من خلال حالته ومظهره الاستدلال على بعض المشاكل الصحية.

وأوضح المركز الألماني أن فقدان الشعر للمعانه رغم العناية به يدل على نقص الأحماض الدهنية "أوميجا 3". ويمكن إمداد الجسم بهذه الأحماض الهامة من خلال تناول السلمون والتونة؛ حيث تسهم هذه الأحماض في استعادة بريق الشعر.

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وعندما يصير الشعر خفيفا بشكل متزايد، فإن ذلك يشير إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. أما جفاف الشعر وتقصفه فيرجعان إلى قصور الغدة الدرقية أو نقص البروتين أو نقص الحديد. ويمكن إمداد الجسم بالبروتين والحديد من خلال تناول اللحوم قليلة الدهون والبقوليات.

وقد يرجع الشعر الدهني إلى التغيرات الهرمونية أو التوتر النفسي المستمر؛ حيث يتسبب هذان العاملان في زيادة إفرازات الغدد الدهنية بالجسم.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مشاكل الشعر رغم العناية الجيدة به.