الامارات | مؤلفة «هاري بوتر» تنشر قصة للأطفال مجاناً على الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة «هاري بوتر» تنشر قصة للأطفال مجاناً على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت جيه كيه رولينج، مؤلفة سلسلة روايات «هاري بوتر» اليوم الثلاثاء، إنها ستنشر قصة خيالية جديدة للأطفال مجاناً على الإنترنت، للتسرية عن الأطفال الخاضعين لقيود فترة الإغلاق أو في المدرسة في هذه «الأوقات الغريبة والمقلقة».

وأضافت أنها كتبت قصة «إيكابوج» قبل 10 سنوات، لكنها وضعتها في صندوق في العلية بمنزلها بينما كانت تركز على كتابة روايتين للبالغين.

وكتبت على موقع «تويتر» أنها «ليست مثل مغامرات هاري بوتر».

Advertisements

وأشارت المؤلفة (54 عاماً) إلى أن «إيكابوج عبارة عن قصة عن الصدق وإساءة استخدام السلطة». وأوضحت أن «أفكار القصة خالدة ويمكن أن تنطبق على أي عصر أو أي بلد».

وذكرت أن المخطوطة لم تكن عالقة في العلية طوال الوقت «بمرور الوقت كنت أفكر فيها كقصة تخص طفلي الصغيرين، لأنني قرأتها لهما في المساء عندما كانا صغيرين، والتي كانت دائماً ذكرى عائلية سعيدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news