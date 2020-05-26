ما هي أنيميا الفول وخطرها على الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أنيميا الفول المعروفة طبيا باسم (نقص G6PD) عبارة عن خلل وراثي يؤدي إلى انخفاض في كمية ديهيدروجيناز الجلوكوز 6-فوسفات (G6PD) بالدم، وهو إنزيم مسؤول عن تنظم التفاعلات البيوكيميائية المختلفة في الجسم، بحسب ما أوضح موقع "health line".

هذا الأنزيم أيضًا مسؤول عن الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء كي تعمل بشكل صحيح، ويؤدي نقصه إلى تحللها وتدميرها، ما يؤدي إلى فقر الدم الانحلالي الذي بدوره يدمر خلايا الدم الحمراء سريعًا، ويؤدي إلى انخفاض تدفق الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة.

الممنوعات:

بعض الأطعمة والأدوية تشكل خطرًا على أصحاب أنيميا الفول، حيث تؤدي إلى إصابتهم بفقر الدم الانحلالي فور تناولها، مثل الفول وبعض البقوليات.

في الأشخاص الذين يعانون من نقص G6PD، يمكن أن يحدث فقر الدم الانحلالي بعد تناول الفول أو بعض البقوليات، قد يحدث أيضًا بسبب الالتهابات أو بعض الأدوية، مثل:

مضادات الملاريا، نوع من الأدوية يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها

السلفوناميدات، دواء يستخدم لعلاج الالتهابات المختلفة

الأسبرين، دواء يستخدم لتخفيف الحمى والألم والتورم

بعض الأدوية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية)

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وينتشر مرض أنيميا الفول في إفريقيا، بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من السكان، وتصيب الرجال أكثر من النساء.

ولا يعاني المصابون بأنيميا الفول من أعراض إلا عند تناول الأطعمة أو الأدوية الممنوعة التي تؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء، مثل:

سرعة دقات القلب

ضيق في التنفس

بول داكن أو أصفر برتقالي

حمى

إعياء

دوخة

شحوب

اصفرار الجلد وبياض العين