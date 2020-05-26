حيوان آخر ينقل فيروس كورونا إلى الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الزراعة الهولندية، أنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا التاجي للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المينك المصاب.

خطر لا يذكر

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إلا أن الوزيرة كارولا شوتن أكدت في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات "لا يذكر"، وفق ما نقل موقع "العربية".

يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة "حيوان مينك" في مزرعة بجنوب البلاد بالمرض، في 26 أبريل، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوسع، شمل المزارع التي يربى فيها هذا الحيوان المطلوب من أجل فرائه.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال كوفيد 19 من المينك للإنسان.