لايف ستايل

حيوان آخر ينقل فيروس كورونا إلى الإنسان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الزراعة الهولندية، أنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها فيروس التاجي للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المينك المصاب.

خطر لا يذكر

Advertisements

إلا أن الوزيرة كارولا شوتن أكدت في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات "لا يذكر"، وفق ما نقل موقع "العربية".

يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة "حيوان مينك" في مزرعة بجنوب البلاد بالمرض، في 26 أبريل، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوسع، شمل المزارع التي يربى فيها هذا الحيوان المطلوب من أجل فرائه.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال كوفيد 19 من المينك للإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيوان آخر ينقل فيروس كورونا إلى الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا