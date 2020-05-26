الامارات | وفاة إعلامية مصرية في حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إعلامية مصرية في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 مايو 2020 متابعة الامارات اليوم

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الاعلامية ومقدمة البرامج شيرين جمال إثر تعرضها لحادث سير على الطريق الدائري، وذلك بعد شهرين من رحيل والدتها.

وكان آخر ظهور للمذيعة شيرين جمال خلال المشاركة في "تحدي الخير" الذي انطلق من أجل مواجهة فيروس كورونا، ونشرت فيديو تعلن فيه تكفلها بعدد من الأسر المتضررة من جراء الوباء، وتحدت الإعلامية بسمة وهبة والكابتن أحمد شوبير والمذيع محمد ترك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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