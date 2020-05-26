الامارات | للرجال فقط .. أصابعكم قد تكون طوق نجاة من مضاعفات "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بحث جديد أجراه البروفيسور جون مانينغ من جامعة "سوانسي" البريطانية إن الرجال ذوي البنصرالأطول أقل عرضة لمضاعفات الاصابة ب"كوفيد-19". ووجد فريق البحث الذين درسوا 200 ألف شخص في 41 دولة أن معدلات وفيات الذكور او تعرضهم للخطر الكبير من جراء الاصابة بالفيروس كانت أعلى بنحو ثلاثة أضعاف في البلدان التي كان فيها الرجال يملكون أصابع بنصر أقصر.

وبحسب البحث، الذي نشرته صحيفة " صن" البريطانية، يميل الذكور المعرضون للمزيد من هرمون "تستوستيرون" في الرحم إلى نمو أصابع البنصر أطول من بقية أصابع اليد، وهذا يعني أن لديهم مستويات أكبر من ACE2، "وهذه التركيزات كبيرة بما يكفي لمقاومة الفيروس".

وقال البروفيسور مانينغ إن هذا قد يمنح أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، حيث تكون أصابع بنصر الذكور أطول، "ميزة بيولوجية". وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها من الرجال الذين يملكون أصابع بنصر طويلة، إلى أنهم يعانون من أعراض خفيفة للمرض ويمكنهم بالتالي أن يعودوا إلى العمل". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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