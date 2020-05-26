الامارات | درجات الحرارة تصل إلى 50 في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تصل إلى 50 في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الهند، فيما اجتاحت موجة حارة أجزاء واسعة من شمال وغرب ووسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن هناك «موجة تتراوح ما بين حارة وشديدة الحرارة» عبر ولايات الهند الشمالية أوتار براديش وراجستان وغرب ماهاراشترا ووسط ماديا براديش، وكذلك بالولايتين الشرقيتين بيهار وجارخاند.

وأضافت أن نيودلهي سجلت أعلى درجة حرارة في يوم خلال هذا الفصل، إذ وصلت الحرارة إلى 6ر47 درجة مئوية في منطقة بالام.

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وجرى تسجيل أعلى درجة حرارة في البلاد في مدينة تشورو بولاية راجستان، وبلغت 50 درجة مئوية.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية الهندية الخاصة «سكيمت» إلى أن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها نيودلهي في مايو منذ 2009، إذ كانت أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق 4ر48 درجة مئوية في مايو 1998.

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