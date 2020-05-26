مركز بحثي يكشف خطة كادت تنقذ العالم من كورونا.. من عطلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف "مرصد الشركات في أوروبا"، أن كبريات شركات الأدوية في العالم رفضت قبل 3 أعوام اقتراحاً قدمه الاتحاد الأوروبي للعمل على تسريع تطوير اللقاحات ضد مسببات أمراض مثل فيروس كورونا، قبل وقوع أي تفشي.

وذكر المرصد، وهو مركز بحث يتخذ من بروكسل مقراً له، أنه تم وضع خطة تطوير والموافقة على لقاحات ممثلين في المفوضية الأوروبية الأعضاء في "مبادرة الأدوية المبتكرة" (IMI)، وهي شراكة بين القطاع العام والخاص دورها دعم أحدث الأبحاث في أوروبا. لكن المقترح الأوروبي رفضه شركاء من قطاع الأدوية ضمن المجموعة، وفق ما نقل "العربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وكانت المفوضية تقول إن الأبحاث "قد تسهل تطوير وموافقة الجهات التنظيمية على لقاحات ضد مسببات أمراض ذات أولوية إلى أقصى حد ممكن قبل وقوع تفش بالفعل"، غير أن شركات الأدوية المشاركة في المبادرة رفضت تبني الفكرة، وفق الصحيفة.

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وذكر تقرير المرصد أنه ينظر في قرارات اتخذتها مبادرة الأدوية المبتكرة التي لديها ميزانية قيمتها 4.5 مليار يورو من تمويل يقدمه الاتحاد الأوروبي ومساهمات هيئات خاصة وغيرها.

كما يضم مجلس إدارة مبادرة الأدوية المبتكرة مسؤولين من المفوضية الأوروبية وممثلين من الاتحاد الأوروبي لصناعات الأدوية الذي يحتضن بعضاً من أكبر الأسماء في القطاع، بينهم غلاكسو سميث كلاين ونوفارتيس وفايزر وجونسون إند جونسون.

ورفضت متحدثة باسم المبادرة ما جاء في التقرير وقالت إنه مضلل، موضحة أن الأمراض المعدية واللقاحات كانت ذات أولوية للهيئة منذ البداية. وأشارت في هذا الإطار إلى مشروع بميزانية 20 مليون يورو أطلق عام 2015 بعد تفشي إيبولا.

وأردفت أن مبادرة الأدوية المبتكرة أطلقت في يناير الماضي تمويلاً لـ"ابتكارات تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لقاح"، موضحة أن الاقتراح الأوروبي في عام 2017 "كان يتنافس مع أولويات أخرى في تلك الفترة بما فيها أبحاث خاصة بالسل وأمراض المناعة الذاتية والصحة الرقمية".

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