أحدث إطلالات سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - تهوى الفنانة سيرين عبد النور الظهور تهوى الفنانة سيرين عبد النور الظهور بالإطلالات الأنيقة والمختلفة المناسبة لجميع أذواق النساء العربيات، وأطلّت مؤخرًا بعدة إطلالات مميزة ومتنوعة جمعناها لمُحِبَّاتها؛ ليستوحين منها بعض الأفكار العصرية لإطلالاتهن.

بالإطلالات الأنيقة والمختلفة المناسبة لجميع أذواق النساء العربيات، وأطلّت مؤخرًا بعدة إطلالات مميزة ومتنوعة جمعناها لمُحِبَّاتها؛ ليستوحين منها بعض الأفكار العصرية لإطلالاتهن.



إطلالات محتشمة

إطلالات محتشمة



للإطلالات المحتشمة؛ تأنقت سيرين من خلال برنامجها الرمضاني بفستان أزرق واسع وبسيط، وتجمّلت بفستان أسود ناعم مع وشاح أسود مطرز بطريقة بسيطة وعربية.

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خيارات عملية

خيارات عملية



لإطلالات رسمية مناسبة للعمل، تألقت سيرين بتنورة جينز مع معطف برتقالي عصري، وارتدت فستانًا من الجلد الأسود مع تيشيرت أبيض، وأطلّت ببنطال طويل بني مع بليزر بني مزيّن بالأسود لزيّ عصري، وظهرت ببليزر وبنطال فوشيا مع بلوزة سوداء، وتزيّنت ببنطال أسود مع معطف فضي بسيط؛ لإطلالة رسمية مناسبة للعمل.



تنسيقات شبابية

تنسيقات شبابية



لخيارات عصرية مناسبة للشابات، نسقت سيرين بنطالًا من الجينز مع بلوزة سوداء ومعطف أسود مزيّن بنجوم ملونة، واختارت فستانًا أحمر مزينًا بحزام بسيط للخصر؛ لإطلالة شبابية للحفلات، وظهرت بجمبسوت جينز بسيط مع حذاء أصفر بكعب، وتجمّلت ببنطال أخضر من الجلد مع تيشيرت أبيض بسيط؛ لخيار عصري وبسيط.

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