إطلالات شبابية للعمل من رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - تحرص الإعلامية رينة فرح على اختيار أزيائها وتنسيقها بطرق أنيقة وشبابية، ومؤخرًا تألقت بالعديد من الإطلالات الرسمية المناسبة للعمل، والتي اختارتها بطرق عصرية مناسبة للشابات، لذا جمعنا لكنَّ عدة خيارات من وحيها؛ لتخترن ما يناسبكنَّ.



إطلالات شبابية

إطلالات رينة فرح



تأنقت رينة بالعديد من الإطلالات العملية، أبرزها بليزر فيروزي مع بنطال جينز وبلوزة سوداء، وارتدت قميصًا أبيض وبنطالًا زهريًّا مع بلوزة بيضاء، واختارت بنطالًا برتقاليًّا مع بلوزة كحلية ومعطف من الجينز الأزرق، ونسقت بنطالًا رماديًّا وبلوزة بيضاء مع معطف جينز لإطلالة شبابية مريحة، وظهرت ببنطال جينز مع بليزر بني وبلوزة بيضاء لإطلالة بسيطة وعملية.

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خيارات عصرية

خيارات عصرية



لخيارات مميزة وعصرية، ارتدت رينة بنطالًا من الجينز مع قميص أبيض وبلوزة رمادية قصيرة، وأطلت بقميص أسود عصري مع بنطال من الجينز الأزرق، وظهرت ببنطال وبلوزة من الكاروهات الشبابية، وتأنقت ببنطال ومعطف من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء، وتجملت ببنطال أسود مع قميص أبيض بسيط

تابعي المزيد:تنسيقات شبابية بالجينز من وحي رينة فرح