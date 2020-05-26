إطلالات اللون الواحد موضة صيف 2020 بحسب خبراء الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - لصيف 2020، تعد إطلالات اللون الواحد، على اختلاف ألوانها، موضة لا غنى عنها هذا الموسم. وذلك بحسب خبراء الموضة والمصممين العالمين لأهم العلامات العالمية، حيث ظهر ذلك جلياً ضمن مجموعاتهم من الأزياء الجاهزة Ready To Wear لصيف 2020 بتصاميم متنوعية تراوحت بين البدلات والجمبسوت والتنانير مع التوب وبألوان مماثلة أو حتى بدرجات متفاوتة بعض الشيء.

إطلالة كاملة بلون الكامل من ماكس مارا Max Mara



اليوم، ومن خلال «الخليج 365»، سوف نضع بين يديك دليل أجمل الإطلالات باللون الواحد التي رصدناها على منصات عروض صيف 2020 من توقيع أهم العلامات التجارية، ذلك كي تلقي نظرة عليها وتختاري منها ما يلائم أسلوبك سواء كانت تميلين أكثر إلى الأسلوب الكلاسيكي الأنيق أو الأسلوب الكاجوال الشبابي.

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موضة صيف 2020 من الإطلالات باللون الواحد

إطلالات اللون الواحد بأسلوب كلاسيكي أنيق

إطلالة أنيقة من بالمان Balmain باللون الأزرق



لا تقتصر الإطلالات الأنيقة في صيف 2020 على الألوان الكلاسيكية التي عهدناها مثل الأسود والأبيض وغيرها. فقد لاحظنا لهذا الموسم رواجاً كبيراً لإطلالات اللون الواحد بالأسلوب الكلاسيكي على منصات عروض أهم الماركات العالمية ودور الأزياء بألوان حيوية مضيئة ومتألقة.

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أعجبتنا الإطلالة الكلاسيكية الكاملة باللون الأزرق النيلي على منصة بالمان Balmain من خلال توب بأسلوب بليزر مصممة من الساتان الفاخر مع بنطلون واسع من الأسفل بنفس اللون تقريباً.

كذلك، فقد ظهرت الإطلالات باللون الواحد ذات الأسلوب الكلاسيكي بقوة على منصة ماكس مارا Max Mara، فلفتتنا من خلال البدلة الكاملة باللون البنفسجي، والمصممة من شورت برمودا وجاكيت وربطة عنق وقميص. نسقيها مع حذاء وحقيبة باللون الأسود في صيف 2020 لتكوني مميزة.

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إطلالات اللون الواحد بأسلوب شبابي كاجوال

إطلالة كاملة باللون الأرجواني بدرجات متنوعة من فالنتينو Valentino



تعد إطلالات اللون الواحد بالأسلوب الكاجوال الشبابي موضة لا بد من اعتمادها في صيف 2020. رصدناها باللون الأبيض الملائكي على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney من خلال بنطلون وجاكيت كاجوال صيفي بامتياز. نسقيه مع اكسسوارات باللون الكاميل لكسر الرتابة وإضفاء لمسة أنثوية جميلة.

واخترنا أيضاً من فالنتينو Valentino إطلالة كاملة باللون الأرجواني الترندي بأسلوب شبابي كاجوال، تجلت من خلال شورت جلد نسقت معه العارضة توب بدجة أرجوانية أفتح وفوقها كيمونو بنفس لون الشورت.