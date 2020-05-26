الأكمام المنفوخة تكتسح منصات أهم عروض ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً -

إذا كنت بالفعل من عاشقات آخر صيحات الموضة واتجاهاتها، لا بد لك إذاً أن تطّلعي على أبرز ما قدمته عروض ربيع وصيف 2020 من صيحات، والتي جاءت الأكمام المنفوخة balloon sleeves على رأس قائمتها.

فستان ميتاليك بأكمام منفوخة من سيلين Celine



فسواء كنت معتادة عليها أم لا، من الضروري جداً أن تتضمن خزانتك في موسم ربيع وصيف 2020 بعضاً من الأزياء ذات الأكمام المنفوخة من قمصان وتوب وبلوزات وفساتين. فهذه الموضة تكتسح اليوم معظم منصات عروض الموسم خلال أسابيع الموضة العالمية مقدمةً لعاشقاتها خيارات متنوعة من تصاميمها الرائعة.

تابعي مع الخليج 365 اليوم أهم دور الأزياء التي ضمن موضة الأكمام المنفوخة في مجموعاتها لربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية، واختاري منها التصاميم التي تعجبك.

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أزياء بالأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2020

قمصان وبلوزات بالأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2020

قميص بأكمام منفوخة من أولا جونسون Ulla Johnson



ظهرت على منصات عروض ربيع وصيف 2020 القمصان والبلوزات بأكمام منفوخة balloon sleeves التي تعد من آخر صيحات الموسم. فرصدناها بإطلالة كاجوال شبابية على منصة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo من خلال بلوزة واسعة oversized باللون الأزرق السماوي مع قبعة hoodie ومنسقةً مع تنورة قصيرة باللون الأسود.

يمكنك أن ترتدي سنيكرز أبيض مع هكذا إطلالة نهارية صيفية مريحة.

ولإطلالة نهارية أنيقة تليق بالاجتماعات وأوقات الدوام أو حتى للخروج مع الصديقات، اختاري الإطلالة التي لفتتنا على منصة أولا جونسون Ulla Johnson من خلال قميص بأكمام منفوخة باللون البيج، تزركشه تفاصيل الكروشيه الترندي الأنيق. وفد تم تنسيقه مع بنطلون عصري بالطبعات لإطلالة صيفية مثالية.

نسقي الصندل بكعب مع هذه الإطلالة المتكاملة وكوني الأجمل!

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فساتين قصيرة بالأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2020

فستان بأكمام منفوخة من فالنتينو Valentino



اكتسحت منصات عروض ربيع وصيف 2020 التصاميم المتنوعة للفساتين بالأكمام المنفوخة Balloon sleeves. فظهرت الفساتين القصيرة بأكمام منفوخة ضمن عرض فالنتينو Valentino، من خلال فستان جميل لون فوشيا وبتصميم الكسرات، وقد تم تنسيق الحزام معه لتحديد منطقة الخصر بأناقة. نسقي معه اكسسوارات باللون الأسود أو الأبيض وانعمي بإطلالة مفعمة بالأنوثة.

كما ولفتتنا الفساتين القصيرة بأكمام منفوخة على منصة عرض لويس فويتون Louis Vuitton فرصدناها من خلال فستان بالطبعات العصرية المتعددة. نسقي معه حذاء لوفر باللون الذهبي أو الأبيض ومجوهرات من الذهب الأصفر.

فساتين طويلة بالأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2020

فستان بأكمام منفوخة وطبعات الورود من برابال غورونغ Prabal Gurung



لربيع وصيف 2020، تعتبر الفساتين الطويلة من أبرز الاتجاهات التي ستعرفها المرأة، فماذا لو كانت ذات أكمام منفوخة balloon sleeves مضفية أناقة مترفة على الإطلالة.

ظهرت الفساتين الطويلة بالأكمام المنفوخة باللون الأبيض لإطلالة ملائكية راقية مفعمة بالانتعاش ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen وزمرمان Zimmermann.

كما وجاءت بتصاميم الورود الربيعية المفعمة بالنعومة والانتعاش ضمن عرض برابال غورونغ Prabal Gurung لعاشقات الورود والإطلالات الحيوية.

من الأفضل تنسيق الفساتين بالأكمام المنفوخة ذات تصميم بطبعات الورود مع حقيبة وحذاء بلون موحد؛ منعاً للمبالغة في الإطلالة وتعدد الألوان.

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