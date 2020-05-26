عبايات صيفية للجسم الممتلئ من رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - العبايات من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عربية، وهي خيار مثالي لصاحبات الجسم الممتلئ، حيث تساعد في إخفاء الكثير من عيوب الجسم، لذا جمعنا لكنّ عدة عبايات مناسبة لصاحبات الجسم الممتلئ، من وحي رؤى الصبان.‬



‫إطلالات العبايات الملونة‬

عباية ملونة



اعتمدت رؤى الصبان على ارتداء العبايات الملونة بالموديلات الناعمة، ومنها اختارت عباءة بيضاء مزينة بالأسود في الأطراف، وعباءة رمادية مصممة بشكل ناعم، وأخرى بيضاء سادة، وأطلت بعباية زهرية مع أكسسوارات ذهبية، وظهرت بعباية حمراء لإطلالة أنثوية، وعباية زهرية مزينة بالخيوط البيضاء.

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‫خيارات العبايات السوداء‬

عباية سوداء



‫فضلت رؤى الصبان خيارات العبايات السوداء المختلفة والمزينة بالألوان؛ لإضافة روح الشبابية، ومن أبرز خياراتها تأنقت بعباية سوداء مزينة بالذهبي، وأخرى مزينة بزهور بيضاء وبرتقالية‬.

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