كيفية تنسيق السكارف الحريري مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - تضيف الأوشحة بأنواعها الكثير من الجمال للإطلالات، ولا سيما الكاجوال، وتُعَدُّ من أكثر الأكسسوارات الأساسية، ولا سيما المصممة من قماش الحرير في الصيف والربيع، ولأن الكثير من الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة في ارتدائها مع الحجاب، جمعنا لكنّ عدة نصائح مهمة لارتدائها.



نصائح لارتداء السكارف مع الحجاب

سكارف



أفضل طريقة لارتداء السكارفات مع الحجاب هي وضعه بشكل فضفاض حول الرقبة، مع اعتماد لفات الطرح البسيطة والصغيرة؛ حتى لا يبدو مظهرك غريبًا أو مبالغًا فيه، ويجب البعد التام عن تعدُّد الطبقات في الحجاب، وإذا كنتِ تريدين ارتداء السكارف بلفات عديدة وضيقة حول الرقبة، فمن الأفضل لف الحجاب بشكل ضيق جيدًا، أو تبديله بالـ"تربون" في حال إن كنتِ من محبيها، أو لف الطرحة باللوك الإسباني، كما يمكن إسداله بشكل مفرود من الأمام، مع لف حزام أنيق حول الخصر عند ارتداء زي كاجوال.