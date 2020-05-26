إطلالات للرجل مستوحاة من عبد العزيز الويس

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - يختار عبد العزيز الويس أزياءه بدِقَّةٍ وأناقة عاليتين لتناسب كل الرجال في عمره، ومن أبرز إطلالاته جمعنا لكم أحدث الخيارات بالتنسيقات الشبابية.
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خيارات ببنطال الجينز الأزرق
يختار عبد العزيز بنطلونات الجينز الأزرق مع التيشيرتات البسيطة، أو مع المعطف الأسود بأشكاله، والبلوفرات الرمادية المختلفة، وينسقه أيضًا مع المعاطف الطويلة باللون البني.
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إطلالات اللون الأسود
يعتمد الويس في إطلالاته على القطع السوداء، وكان من أبرزها بنطلونات القطن الرياضية مع البلوفرات السوداء المتنوعة، ويكسر لون البنطلونات التي يكسوها اللون الأسود مع البلوفرات بالألوان الفاقعة كالفسفوري.
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تنسيقات شبابية من فصل الشتاء الماضي
اختار عبد العزيز عدة إطلالات أنيقة في فترة الشتاء، ومن أبرزها بلوفر وبنطال يكسوهما اللون الأزرق من علامة أديداس لإطلالة رياضية، وأطل بالبنطال الأسود مع بلوفر بني لزي شبابي، وظهر ببنطال برتقالي مع بلوفر أبيض لخيار عصري.
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