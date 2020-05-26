أقوى الوصفات للتخلص من الهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - الهالات السوداء هي إحدى مشاكل البشرة المزعجة لكثيرات من النساء، كونها تفقد العينين وبشرة الوجه النضارة والإشراقة والتوهج. لكن بإمكانك معالجة هذه المشكلات بمكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على تبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

وفي ما يلي، سنقدم لك أقوى الوصفات الطبيعية المجربة للتخلص من الهالات السوداء نهائياً.



وصفة زيت اللوز

وصفات لإزالة الهالات السوداء

قبل الخلود الى النوم، ادهني منطقة حول العين جيداً بزيت اللوز واتركيه حتى صباح اليوم التالي، بعدها اغسلي وجهك بماء الورد وجففيه برفق بواسطة فوطة قطنية ناعمة. واظبي على تطبيق هذه الوصفة حتى التخلص من الهالات السوداء، فاستعمال زيت اللوز بانتظام يساعد على التخلص من هذه الهالات، كما أنه مناسب جداً للبشرة الحساسة.

وصفة ماء الورد

وصفة ماء الورد

بلّلي فوطة قطنية بماء الورد الطبيعي، وضعيها على جفونك وتحت عينيك، واتركيها لمدة ربع ساعة. كرري هذه الوصفة يومياً لمدة شهر بالكامل، إذ إن لماء الورد تأثيراً فعالاً جداً في تهدئة البشرة وتجديد خلاياها ومنحها البريق واللمعان، ما يساهم بسرعة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

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وصفة الطماطم

وصفة الطماطم

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وادهني تحت عينيك بالمزيج واتركيه لمدة عشر دقائق. ثم اغسلي وجهك جيداً بالمياه الباردة. كرري هذه الوصفة مرتين يومياً لمدة شهر، إذ إن الطماطم تحتوي على خصائص فعالة جداً في تبييض البشرة والقضاء على الهالات السوداء، والأمر نفسه بالنسبة الى عصير الليمون.



وصفة البطاطس

وصفة البطاطس

قطّعي حبة بطاطس الى شرائح واعصريها بيديك حتى يخرج السائل الموجود فيها. بللي فوطة قطنية بسائل البطاطس وادهني بها عينيك المغلقتين واتركيها مدة ربع ساعة، من ثم اغسلي عينيك جيداً بالماء البارد. كرري هذه الوصفة مرتين يومياً لمدة شهر، فللبطاطس تأثير مذهل في تبييض البشرة والقضاء على الهالات السوداء. هذا ويمكنك وضع شرائح البطاطس مباشرة على عينيك المغلقتين لتحصلي على نتيجة سريعة وفعالة.



وصفة الخيار

وصفة الخيار

قطّعي حبة خيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء، وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم أخرجيها وضعيها على عينيك وعلى الهالات السوداء تحت العينين، وذلك لمدة10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. كرري هذه الوصفة مرتين يومياً حتى القضاء على العلامات السوداء كلياً. علماً أن الخيار يساعد كثيراً في تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء، ناهيك عن أن له تأثيراً مهدئاً ومنعشاً في البشرة.

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