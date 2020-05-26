كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - تتميّز النساء الروسيات بجمال بشرتهن؛ إذ يُعرن اهتمامًا خاصًا في العناية بها والحفاظ على إشراقها ونضارتها. وبعد البحث عن سرّ جمال البشرة الروسية، جمعنا لك هذه الأسرار الجمالية، التي لا تتخلّى عنها المرأة الروسية للحصول على بشرة شابة خالية من العيوب. لذا، لا تتردّدي في تطبيقها لتنعمي ببشرة رائعة ومشرقة على غرار البشرة الروسية.



طريقة تنظيف البشرة الروسية

الأسرار الجمالية للمرأة الروسية



تعتمد المرأة الروسية روتينًا جماليًا خاصًا للعناية ببشرتها. ولعلّ أهمها تنظيف البشرة على مرحلتين وهما: تنظيف البشرة العادي وتنظيف البشرة العميق. وتختلف كل مرحلة من ناحية التوقيت أو الطريقة أو حتّى من ناحية الفوائد وكلّ نوع تنظيف يكمّل الآخر، فكلاهما يساعدان في الحصول على بشرة شابة ونضرة، لذلك لا يمكن التخلّي عن أيِّ منهما.



تنظيف البشرة العادي

تنظيف البشرة، يعدّ من أهم خطوات العناية بالبشرة لدى المرأة الروسية



إنّ تنظيف البشرة العادي صباحًا ومساءً هو الروتين اليومي للمرأة الروسية. ويتم من خلال الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: بعد الاستيقاظ صباحًا، تحرص المرأة الروسية على استخدام غسول للوجه يعتمد على الحليب بدلًا من الزيوت؛ إذ يعّد مناسبًا أكثر للبشرة، كما يعمل على إزالة أي ماكياج وشوائب من البشرة، ويحافظ على رطوبتها. إضافة إلى ذلك، يعدّ الحليب مثاليًا للبشرة الحسّاسة أو المعرّضة للحبوب.

الخطوة الثانية: تدليك البشرة بالثلج؛ بهدف التخلّص من أي انتفاخات وإبراز عظام الوجنتين، وإغلاق المسام، مرتين أسبوعيّاً، أو مرة على الأقل في الشهر.

ـدليك البشرة بالثلج للحفاظ على نضارتها



الخطوة الثالثة: يحتوي ماء الورد يحتوي على خصائص مرطبّة للبشرة. لذا، ترطيب البشرة بماء الورد يساعد في التقليل من جفاف الوجه، وتهيّجه، ويساعد في الحدّ من الإنتفاخ تحت العينين. ويُشار إلى أنّ رشّ القليل منه على الوجه يُساعد في منح البشرة الانتعاش الفوري. لذا، تحرص المرأة الروسية على ترطيب بشرتها في الصباح للحصول على بشرة مشرقة ونضرة.

تحرص المرأة الروسية على ترطيب بشرتها يوميًا للحفاظ على تألقها



فوائد تنظيف البشرة العادي

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المحافظة على صحّة البشرة.

زيادة إشراقة ونضارة البشرة.

تنشيط الدورة الدّمويّة في الوجه.

التخلّص من الرواسب العالقة على سطح الجلد.

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تنظيف البشرة العميق

تنظيف البشرة من خلال تطبيق حمّام بخار لإزالة الشوائب في البشرة



يعتبر تنظيف البشرة العميق للمرأة الروسية روتين أسبوعي؛ لضمان صحة بشرتها ونضارتها. وهو عبارة عن استخدام البخار، تقشير البشرة، وتطبيق ماسكات باستخدام مكونات وخلطات طبيعية. تعرّفي عليها من خلال الخطوات الآتية:



الخطوة الأولى: تنظيف الوجه بحمّام البخار؛ إذ يعدّ من أفضل طرق تنظيف البشرة العميق للمرأة الروسية. فالبخار يفتح المسام، ويزيل الأوساخ، والشوائب المتراكمة، ويحافظ على شباب البشرة ويعمل على إضافة النضارة الطبيعية إلى الوجه، ويساعد على توفير الاسترخاء. فالشعور بالبخار الدافئ يعطي الشعور بالهدوء، والاسترخاء، بالأخص عندما يتم إضافة الأعشاب، والزيوت العطرية لزيادة فاعليته.



الخطوة الثانية: تستخدم المرأة الروسية، القهوة لتقشير البشرة؛ كونها تجعل البشرة أكثر نعومة. كما وتُقلل من الانتفاخ والتورّم في البشرة، وهي مادة قابضة تسدّ المسامات، وتُخفّف من حجم الزيوت، وتُزيل خلايا الجلد الميتة.

الخطوة الثالثة: ماسك أسبوعي للبشرة باستخدام الزبدة.

تستخدم المرأة الروسية، ماسكات من الزبدة لبشرة أكثر نعومة



الزبدة بكافة أنواعها مفيدة للبشرة، وتحتاجها كل أنواع البشرة للمحافظة على نضارتها وإشراقها وتتمثّل أنواعها بالآتي:

زبدة الشّيا: مليئة بفيتامين "أ" الذي يرطّّب البشرة بشكل عميق، ومن المعروف عنها أنّها تغذّي البشرة في المناخ الجافّ والحار، وتُهدئها.

زبدة الكاكاو: تُساعد في تغذية عميقة ورطوبة للبشرة.

زبدة المانجو: غنية بالفيتامينات مثل فيتامين "أ"، وفيتامين "سي"، وفيتامين "هـ"، وتكافح الجذور الحرّة التي تنتج بسبب التعرّض الطّويل لأشعة الشّمس، وبسبب تلوّث الهواء.

زبدة الزّيتون: تعد مرطبًا عميقًا للبشرة، ولا يمكن إزالتها وشطفها عن الوجه بسهولة، وهذا أمر جيّد؛ نظرًا لأنّها تلّطّف البشرة وتغذّيها، خصوصًا البشرة الجافّة.

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فوائد تنظيف البشرة العميق

تنظيف البشرة العميق يمنح البشرة النضارة والإشراق

إزالة الأوساخ والزيوت عن سطح البشرة.

تنظيف البشرة بشكل عميق لا سطحي

جعل البشرة أكثر مرونة ونظيفة.

التخلّص من كلّ الشوائب والحدّ من ظهورها.

تنظيف البشرة من دون تجريدها من الرطوبة.

السماح باختراق العناصر النشطة الموجودة في المستحضرات أعماق الجلد.

الحفاظ على نظافة المسامات.

معالجة حب الشباب والبثور.

جعل البشرة ناعمة.

ترطيب البشرة.

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