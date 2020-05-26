كيفية إزالة الأكريليك عن الأظافر في فترة الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - إزالة اكريليك الأظافر في المنزل، لم تعد مسألة مستحيلة على رغم صعوبتها أحيانا. إنما يجب الحذر عن استخدام بعض المواد من اجل تفادي الحاق الضرر بالاظافر الطبيعية وبالبشرة المحيطة بها.



في هذا التقرير، تعرفي معنا الى طريقة إزالة الاكريليك عن الاظافر في المنزل وبخطوات سهلة وواضحة:

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في البداية، تأكدي من تحضير الأدوات الآتية:

مستحضر الاسيتون

مبرد خاص بالاظافر الاكريليك

مقص خاص بأظافر الاكريليك

وعاء نظيف

ملقط معدني

بافر



أما وقد حضرت هذه الاغراض، اتبعي الخطوات الآتية:

أظافر الاكريليك

قومي بإزالة مناكير الاظافر عن الاكريليك.

قصي الجزء الطويل من الاظافر الاكريليك قدر الامكان لتصبح اظافرك قصيرة.

استخدمي المبرد لبرد الاظافر، وقومي ببرد الطبقة العليا من الاكريليك، وذلك بهدف تسريع عملية التخلص منها. لكي تتأكدي انك أتممت هذه المرحلة، يجب ان تختفي لمعية الاكريليك.

طبقي كريم الفازلين الشمعي على البشرة المحيطة بأظافرك.

في وعاء نظيف، ضعي مستحضر أسيتون مركّز (مئة في المئة). ضعي أظافرك بها نحو 15 دقيقة. لفعالية أكبر، يمكن تسخين الاسيتون قليلا عبر وضع وعاء الاسيتون في وعاء أكبر منه ويحتوي على ماء ساخن.

استخدمي ملقطا معدنيا من اجل إزالة الاكريليك. لا تبالغي بشد الاكريليك او الضغط عليه.

اعيدي نقع اظافرك بالاسيتون مدة خمس دقائق، وبعدها حاولي استخدام الملقط المعدني من أجل ازالة ما تبقى من الاكريليك.

استخدمي البافر أي المبرد الخاص بالاكريليك من اجل التخلص من بقايا الاكريليك.

طبقي الزيت المغذي للاظافر من اجل اعادة ترطيب اظافرك والبشرة المحيطة بها.



الطريقة الثانية:

ازالة الاكريليك عن الاظافر في المنزل



إذا اردت تخفيف الضرر الذي قد يلحق بالبشرة، يمكنك تبليل قطع صغيرة من القطن بالاسيتون ووضعها على الظفر، مع تجنب البشرة المحيطة به. ثم لف الظفر بورق الالومينيوم من اجل تثبيت القطن عليه. ثم اتركي اظافرك منقوعة بالاسيتون ومغلفة بالالومينيوم مدة 25 دقيقة.

بعدها قومي باستخدام الملقط المعدني من اجل ازالة الاكريليك عبر حركات ضغط جانبية.

عند الانتهاء من العملية، قومي بوضع الزيت على الاظافر الطبيعية لتغذيتها.

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