تعرفي على كيفية مزج العطور معًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - رغم توافر العديد من أنواع العطور في الأسواق، فإن الكثير من النساء يفضلن مزج العطور بطرق مميزة؛ للحصول على عطر فريد يميزهن عن غيرهن، فإن كنتِ من محبات مزج العطور؛ نقدم لكِ أفضل طريقة لخلط العطور، تساعدك على ابتكار عطر فريد خاص بك.



أبسط طرق مزج العطور



قبل أن تقومي بمزج العطور، عليكِ أولًا أن تحددي مكونات العطر وتركيبته والعناصر المكونة له بدقة، وحاولي أن يكون اختيارك للعطر دومًا يتماشى مع فصل السنة والموسم وطبيعة بشرتك وشخصيتك، وإن كنت تفضلين الطرق السهلة؛ فاختاري عطرين بتركيبة متشابهة؛ كالعطور الزهرية أو عطور الأخشاب.

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قواعد خلط العطور المختلفة

خلط العطور



لمزج العطور المختلفة، راعي مزج العطور المِسكية التي تتناسب مع عطور الانتعاش، سواء كانت مُصنَّعة من الحمضيات أو الأزهار؛ فهي تخفف من كثافة عطور المسك، ويمكنك اختيار أحد عطور الأزهار المنعشة ومزجها مع عبير الفانيليا الدافئ، وإذا اخترتِ عطرين؛ أحدهما منعش والآخر دافئ، فاجعلي البداية بالعطر الدافئ، يليه العطر المنعش، الذي سيكون مُعززًا للعطر الدافئ.

وإن كان العطران من التركيبة ذاتها، حاولي أن تختمي المزيج بالعطر الذي يروقك أكثر؛ فهو سيكون العبير الأقوى، وعند اختيارك عطرين؛ خذي في اعتبارك كثافة التركيبة، فاختاري عطرين متوازنين يكملان بعضهما بعضًا، كاختيار عطر منعش مع عطر شرقي، أو عطر خشبي ثقيل مع عطر زهري خفيف، وإذا كان عطرك برائحة كثيفة؛ خففي من قوته باختيار عطر بتركيز أخف لمزجه معه، مع مراعاة النوتات العطرية، وتذكري أن عبير عطور الحمضيات يتماشى مع كل العطور، لذا يمكنك دمجه مع أي نغمة عطرية أخرى بثقة، أما العطور الشرقية فلا يُحبذ مزجها مع أي عطر آخر؛ لأنها عطور قوية وبتركيبات مركزة.



نصائح بسيطة ومهمة لمزج العطور

مزج العطور

إن كنت من هُواة مزج العطور، فلا تجربي أبدًا مزج أكثر من عطرين معًا، ولا تجربي مزج عطرين معًا في زجاجة واحدة؛ بل امزجيهما برشهما على الجلد بشكل مباشر وفي الوقت نفسه، أو رش عطور مختلفة على أجزاء مختلفة من جسمك، مثلًا رشي عطرًا على المعصمين والذراعين، وآخر على الكتفين والعنق، أو رشي عطرًا على الجهة اليمنى وآخر على الجهة اليسرى.

يمكنك التأكد من نتيجة المزج قبل تطبيقه على الجلد عبر تجربته على منديل ورقي أو على المعصمين، وفي حال رغبتِ برائحة عطرية ومزيج يدوم ضعي طبقة خفيفة من اللوشن بعبير الورود الخفيفة، ثم قومي برش عطرين أحدهما بعبير النغمات العطرية لنتيجة رائعة تدوم طويلًا، وتأكدي أنها لا تسبب لك أي حساسية، وقومي بالتجربة على المعصم وتعرفي بتأنٍ على تركيبة العطرين؛ لتعرفي إن كانت تناسب بشرتك أم لا.

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