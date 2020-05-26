خلطات طبيعية بزيت الأرغان لشعرك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:47 مساءً - زيت الأرغان من أشهر الزيوت الطبيعة التي تدخل في كثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، لاسيما لأهميته المعروفة لصحة وحيوية الشعر، فهو يحتوي على فيتامين ه والانسولين، والكالسيوم، وكل هذ المواد يحتاجها شعرك لنموه وصحته، ويحد من تساقطه.
زيت الأرغان مع زيت الزيتون والأفوكادو
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الأرغان
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ثمرة أفوكادو مهروسة
اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق حتى تتجانس.
ضعي الخليط على الشعر بالكامل وتأكدي من أن يصل لفروة الرأس.
لفي شعرك بقناع بلاستيكي، واتركي الخليط لمدة 3 ساعات.
اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو، ويفضل أن يكون شامبو أطفال خاليا من الكيماويات.
كرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وصحي، كما سيساعدك الماسك على نمو الشعر بسرعة، وسيقوي خصلات الشعر.
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زيت الأرغان مع الثوم
- 6 ملاعق كبيرة من زيت الأرجان
- 2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
اخلطي كلا من زيت الأرغان وزيت جوز الهند مع الثوم المهروس، وابدئي بوضعه على شعرك.
غطي شعرك بالنايلون البلاستيكي.
اتركي الماسك على الشعر لمدة 4- 5 ساعات.
اشطفي شعرك بالشامبو والماء.
يعمل هذا الماسك على تغذية شعرك بالكامل، وتحصلين معه على شعر ناعم كالحرير، وكثيف وبشكل صحي.
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