الامارات | شاب ألماني قرصن بيانات 1000 سياسي وشخصية عامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الادعاء العام الألماني اليوم أنه تم توجيه اتهام لشاب /22 عاما/ بقرصنة بيانات نحو ألف سياسي وشخصية عامة عام 2018. ويواجه الشاب اتهام بنشر معلومات شخصية في كانون أول/ديسمبر عام 2018 عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت اسم "G0d"، مقدما البيانات المسروقة في صورة تقويم ديني.

وأثارت هذه القرصنة ضجة في وسائل الإعلام، حيث استهدفت شخصيات بارزة في المجتمع، من بينها المستشارة أنجيلا ميركل، التي تم نشر رقم الفاكس الخاص بها وعنوان بريدها الإلكتروني.

وبحسب لائحة الاتهام، جمع المشتبه به بيانات شخصية، مثل أرقام الهواتف والعناوين وتفاصيل بطاقة الائتمان وصور ومراسلات تخص ساسة وصحفيين وشخصيات عامة أخرى خلال الفترة من أغسطس عام 2015 حتى يناير عام 2019.

ويُتهم المشتبه به أيضا بشراء بيانات دخول لمتضررين تم قرصنتها بالفعل من قبل طرف ثالث عبر موقع إلكتروني غير شرعي للقرصنة، والذي أغلقته السلطات الأميركية في يناير الماضي. كما يُتهم الشاب بالشروع في ابتزاز ستة نواب من البرلمان الألماني (بوندستاج). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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