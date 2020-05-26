شكرا لقرائتكم خبر عن "المرأة الخفاش" تحذر العالم: مايحدث اليوم غيض من فيض..الفيروسات لن ترحم البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي زنغلي، المتخصصة في انتقال الفيروسات من أن ظهور فيروس كورونا المميت الآن هو " غيض من غيض ومجرد طرف من قمة جبل الجليد" من حيث ما قد يواجه البشر قريبا دون جهد عالمي لمنع تفشي الأمراض المعدية المماثلة، الفيروسات لن ترحم البشر.

وفي مقابلة بُثّت أمس الاثنين عبر شبكة CGTN، نشرت تفاصيلها "نيويورك بوست" قالت شي زنغلي، والتي عرفت عالميا بلقب " المرأة الخفاش": "إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة".

وكانت الصين قد ألزمت "المرأة الخفاش" بالصمت بعد كشفها التكوين الجيني لمرض كورونا الجديد! وحذرت "المرأة الخفافيش""إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر". ونفت شي أن مختبرها متورط في الوباء الحالي، قائلة إن السلالات التي تبحث عنها مختلفة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "المرأة الخفاش" تحذر العالم: مايحدث اليوم غيض من فيض..الفيروسات لن ترحم البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.