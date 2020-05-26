أبرز إطلالات لموديلات الجمبسوت الجينز بتصاميم شبابية موضة صيف 2020

لاتزال موضة الجمبسوت رائجة وبقوة منذ عدة مواسم وحتى الآن، حيث تتنوّع موديلات وتصاميم الجمبسوت، ومن بينها الجمبسوت الدينم Denim Junpsuit والمميزة بالستايل الشبابي والجذاب بالعديد من القصات وبمختلف ألوان الدينم والتي اخترناها لك اليوم بدرجات الأزرق المتدرجة بين الأزرق الفاتح المتوسط والداكن.

ومن ناحية القصات، شاهدنا الجمبسوت الدينم بأكثر من ستايل وموديل، منها بقصة القميص في الجزء العلوي مع قصة الأرجل العريضة أو المستقيمة أو الضيقة، ومنها بقصة الأكتاف المكشوفة لاطلالات فريدة وملفتة، بالإضافة إلى التصاميم الكلاسيكية بالقصات البسيطة وستايل الجمبسوت بقصة “الأوفر أول” الشبابية أو الموديلات المزينة بتفاصيل كالتطريزات أو القطع المعدنية.

بالنسبة لطرق التنسيق، بامكانك تنسيق الجمبسوت بأكثر من ستايل حسب ذوقك، والأهم من ذلك انتقاء القصة المناسبة لشكل قوامك ومن بعدها اعتماده بالستايل المناسب سواء بتنسيقه مع الأحذية الكاجوال أو الأحذية الملفتة والجذابة، أو بإضافة لمسات مميزة من الاكسسوارات البارزة، وباعتماد الحقائب الرائجة بالحجم الصغير Mini Bags والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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