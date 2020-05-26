في ظل التعايش مع كورونا.. 5 عادات خاطئة تجنبوها للوقاية من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد اتخذت بعض الدول سياسة التعايش مع عدوى كوفيد-19، وبدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها للسيطرة على المرض القاتل.
وتتطلب العودة للحياة الطبيعية والتعايش مع كورونا اتباع بعض الإرشادات اللازمة، وتجنب بعض العادات الخاطئة التي تساهم في زيادة انتشاره وللتعرف عليها اضغط هنا.
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