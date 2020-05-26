تألقي بفساتين بنقشة الورود تمتاز بالأناقة والرقي بأسلوب ياسمين صبري

تخطف النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالاتها في مختلف المناسبات، سواء الكاجول أو الرسمية أو على السجادة الحمراء. وتختار ياسمين أزياء من أشهر الماركات العالمية والمصممين العرب والأجانب وتتألق بإطلالات عصرية تتميّز بلمسة فريدة من الأناقة والرقي.

لكن هناك صيحة زيّنت أحدث إطلالات ياسمين وهي لطالما إعتمدتها، ويبدو أنها تعشقها، وهي صيحة الفساتين المزيّنة بالورود، والتي تضيف إلى إطلالاتها لمسة من الجاذبية والأنوثة، وتختلف قصات الفساتين بنقشة الورود التي تتألق بها ياسمين، سواء الطويلة، وكذلك القصيرة.

في أحدث صورة نشرتها منذ أيام على صفحتها على إنستقرام، بدت أنيقة بفستان طويل باللون الأبيض مع الورود الكبيرة الحمراء من ماركة دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana وهذه ليست المرة الأولى الذي تطلّ فيه ياسمين بل سبق أن تألقت به في إحدى سفراتها العام الماضي.

كما خطفت صبري الأنظار بفستان أنثوي بإمتياز باللون الأبيض يحمل توقيع Dolce&Gabbana في جلسة تصوير برفقة زوجها، وتميّز الفستان برسومات الورود بالزهري والأخضر كما تميّزت التنورة بطبقات الكشاكش ويبلغ سعره الفستان نحو 1900 دولار. ونسقت معه حذاء بلون نيود وبكعب عال من ماركة Christian Louboutin.

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للوك عصري مع لمسة من الأناقة، غالباً ما تنسّق ياسمين مع فساتينها المزيّنة بنقشة الورود بلايزر وخصوصاً الجاكيت من ماركة Balmain باللون الأحمر مع الأزرار الذهبية. وهي قامت بذلك على الأقل ثلاث مرة، فقد تألقت بالبلايزر نفسها مع الفستان الأحمر بنقشة الورود، وكذلك مع الفستان الأبيض المزيّن بالنقشات باللونين الأخضر والزهري.

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