دراسة.. تناول الخضروات والفواكه لمدة 8 أسابيع يعيد للقلب صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت نتائج دراسة جديدة إن اتباع نظام غذائي يعتمد على أكل الخضروات والفواكه المتنوعة لمدة 8 أسابيع يحسّن صحة القلب على نحو ملحوظ. وتمتد ثمار تطبيق هذا "الدايت" إلى مجموعة المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب، فيتحسن ضغط الدم، وكذلك معدّل الكولسترول، حسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وقام الباحثون بمقارنة تأثير 3 أنظمة غذائية على صحة القلب، النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على اللحوم والألبان والكربوهيدرات، ونظام "داش" الغذائي الذي يتكوّن من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول وقليل من اللحوم والألبان قليلة الدسم وهو نظام يستهدف خفض الضغط المرتفع، والنظام الثالث الذي يعتمد على الخضروات والفواكه فقط.

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وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "أنالس أوف إنترنال ميديسن"، شارك في تجارب الدراسة 326 شخصاً متوسط أعمارهم 45 عاماً تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، واتبعت كل مجموعة أحد الأنظمة الغذائية الـ 3 لمدة 8 أسابيع متتالية.

وأظهرت النتائج تحسّن صحة القلب لدى المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي الذي يعتمد على الخضروات والفواكه فقط لمدة 8 أسابيع، ولم يظهر التحسن المتوقع لدة من اتبعوا نظام "داش"، ولم يتم رصد نتائج إيجابية لصحة القلب لدى من اتبعوا النظام الغذائي الغني بالدهون واللحوم والكربوهيدرات.

ورصدت النتائج ارتفاع نسبة البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية بعد الاعتماد لمدة 8 أسابيع على الخضروات والفواكه فقط، وهي مغذيات ترتبط بتحسن صحة القلب.