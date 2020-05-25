ماسكات طبيعيه للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة



محمد اسماعيل - القاهرة - تختلف كل نوع بشرة في طريقة العناية والاهتمام بها من خلال المكونات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من تلك المشكلات المتواجدة في كل بشرة

في البداية، يجب تحديد نوع بشرتك لتسهل عليك عملية اختيار المنتجات الطبيعية والماسكات التي تناسبها للتخلص من المشكلات التي تعاني بسببها، فمن أبرز المشكلات التي تتواجد في البشرة ظهور الهالات السوداء، والتجاعيد وعلامات التمدد، والبشرة الشاحبة نتيجة لتعرضها للميكروبات والفيروسات المتواجدة في الهواء، مع عدم تغذية البشرة بالأطعمة المطلوبة، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

وفيما يلي، 8 أنواع مختلفة من الماسكات الطبيعية، وفقًا لطبيعة كل بشرة في السطور التالية:

1- ماسك الموز للتخلص من البثور:

المكونات:

- موز.

- ملعقة من الزبادي.

- ملعقة من البيكينج صودا.

- طريقة وضع الماسك:

في وعاء تهرس الموزة جيدًا، ويضع معها ملعقة من الزبادي والبيكينج صودا، وتوضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.

2-ماسك الأفوكاتو للبشرة الجافة:

- نصف ثمرة أفوكاتو.

- ملعقة واحدة من الحليب.

- ملعقة من عسل النحل الأبيض.

- طريقة وصع الماسك:

يهرس الأفوكاتو، ثم يضع عليه الحليب والعسل ويقلب جيدًا، يضع على الوجه لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، بسبب الدهون المتواجدة في الأفوكاتو تعمل على ترطيب الوجه.

3- ماسك القهوة لإزالة الهالات السوداء:

- ملعقة واحدة من القهوة المطحونة.

- ربع ملعقة من زيت جوز الهند.

- طريقة وصع الماسك:

يخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح عجين متماسك، تضع حول العين على منطقة الهالات السوداء لمدة من 5-10 دقائق، ومن بعدها يغسل الوجه بالماء الدافئ.

4- ماسك الطماطم لمحاربة التجاعيد:

تساعد الطماطم على محاربة التجاعيد بفضل الأنزيملات ومضادات الأكسدة التي تمنع ظهور علامات التمدد وعلامات التجاعيد، يمكنكٍ وضع ماسك الطماطم على الوجه لمدة 10 دقائق، ومن بعدها يغسل الوجه جيدًا بالماء الساخن.

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5- ماسك الخيار لبشرة نضرة وصحية:

يمنح قشر الخيار لبشرتك النضارة والحيوية من خلال وضعه على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ومن بعدها يغسل الوجه بالماء البارد، إذ يحتوي على كثير من الفيتامينات مثل C و A و B5.

6- ماسك الجزر للتخلص من بثور منطقة الدقن:

المكونات:

- جزر.

- ماء.

طريقة وضع الماسك:

في الخلاط الكهربائي، اضربي الجزر مع الماء حتى يصبح عصير، ضعه الماء على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، بفضل مادة البيتا كولوجين تساعد على منع ظهور البثور خاصة في منطقة الذقن.

7- ماسك البطاطس للبشرة الدهنية:

المكونات:

- نصف ثمرة بطاطس.

- ملعقة من عصير الليمون.

- طريقة وضع الماسك على الوجه:

هناك طريقتين يمكنك تطبيقها وهي:

- الطريقة الأولى: تقطع البطاطس لنصفين، وافركها على الوجه واتركيها لمدة 10 دقائق، ومن بعدها اغسلي وجهك.

- الطريقة الثانية: طحن البطاطس الطازجة مع وضع عصير الليمون وامزجه جيدًا.

8- ماسك الليمون والعسل لإزالة الرؤوس السوداء:

المكونات:

ملعقة من الليمون.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة وضع الماسك على الوجه:

يخلط العسل والليمون جيدًا، وتضع على المنطقة المتواجد بها الرؤوس السوداء لمدة 20 دقيقة، وتغسل بالماء الفاتر.