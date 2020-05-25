نصائح ذهبية لتصميم الإضاءة الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت بوابة "ليشت.دي" الألمانية إن إضاءة الشرفات والبلكونات والحدائق ينبغي أن تتكون من عدة أنواع من الإضاءة، بحيث تضمن الإضاءة الأساسية قدرا معينا من السطوع في المساء من أجل الاستمتاع بالأجواء اللطيفة ليلا.

وأضافت البوابة المتخصصة في تقنيات الإضاءة أن المصابيح يجب أن تكون غير مبهرة من خلال توجيهها نحو الحائط، وفي الشرفات الكبيرة يتم استعمال أعمدة الإضاءة المنخفضة ذات شدة إضاءة منخفضة، والتي تكون موجهة للأسفل أو أن تشع إضاءتها في المنطقة المحيطة.

ويضم العنصر الثاني في تصميم الإضاءة الخارجية المصابيح الجوالة والأضواء الكاشفة، والتي يمكن استعمالها على الحوائط والجدران، ودائما ما ينصح الخبراء الألمان بتسليط مثل هذه الأضواء على النباتات.

وتتناسب المصابيح ذات زاوية الإشعاع العريضة مع المساحات المغطاة بالعشب أو أحواض الشجيرات الصغيرة، وبالنسبة للنباتات النحيفة في أحواض الزرع يجب أن تتم إضاءتها بواسطة شعاع ضوء نحيف أيضا، وينبغي تركيب مثل هذه المصابيح بحيث تتبع زاوية مشاهدة السكان للحديقة أو الشرفة أو البلكونة، ولا تعرضهم للإبهار.

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