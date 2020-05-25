3 صيحات أساسية في صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - كوني جاهزة لإطلالات صيف 2020؛ من خلال التحضير لاعتماد صيحات تعتبر بالفعل أساسية هذا الموسم، سواء كانت تنتسب إلى قائمة الملابس أو الإكسسوارات.. ففي النهاية جميعها تعتبر أزياء، وتلعب دوراً بارزاً في تقديم الإطلالة وإبرازها.

قبعة الفيدورا مغ الفستان من كريستيان ديور Christian Dior





من هذا المنطلق، تضع «الخليج 365» اليوم بين يديكِ دليلاً لأبرز 3 صيحات تعتبر أساسية في صيف 2020؛ كي تعتمديها هذا الموسم؛ لتكوني مواكبة لأحدث صيحات الموضة وآخر اتجاهاتها. تابعي معنا إذن؛ كي تعرفي ماذا تتسوقين لهذا الصيف!

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صيحات الموسم الأساسية لصيف 2020 من منصات العروض

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صيحة شورت البرمودا لصيف 2020

البرمودا ضمن عرض ماكس مارا Max Mara





تعد موضة البرمودا من أكثر الأزياء الرائجة لموسم ربيع وصيف 2020، حيث رصدناها على منصات العروض الخاصة بأهم العلامات، بالأخص من خلال البدلات الأنيقة، والتي جاء الكثير منها بقصات رجالية masculine cut.

ظهرت صيحة شورت البرمودا بأسلوب البدلة الكاجوال، بدلاً من البنطلون على منصة عرض كلوي Chloe باللون الرمادي والتقليمات البيضاء. نسقيها مع صندل بكعب wedges لإطلالة مريحة وجذابة في الوقت ذاته.

كما لفتنا شورت البرمودا بقصته التي تصل إلى الركبة، ضمن عرض ماكس مارا Max Mara بأسلوب البدلة الرجالية مع الجيليه وربطة العنق.



صيحة الجيليه لصيف 2020

الجيليه بطبعات chevron ضمن عرض لويس فويتون Louis Vuitton



لاحظنا عودة رواج صيحة الجيليه، أو ما يسمّى بالـwaistcoat ضمن الكثير من عروض ربيع وصيف 2020، فهي تستعيد رونقها هذا الصيف، حيث عمد العديد من المصممين العالميين إلى تنسيقها بأساليب متنوّعة.

أعادتنا الجيليه التي رأيناها على منصة عرض سيلين Celine إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تنسيقها مع القميص وبنطلون الجينز.

أما على منصة عرض باكو رابان Paco Rabanne، لربيع وصيف 2020، رصدنا الجيليه بتصميم مفعم بالأنوثة؛ من خلال طبعات الورود باللون الزهري، والتي أضفت على الإطلالة لمسة من النعومة الخلابة، وبالأخص أنها كسرت من حدة البدلة السوداء.

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صيحة القبعات لصيف 2020

صيحة القبعات على منصة إيترو Etro



يجتمع أهم المصممين وأرقى الدور العالمية على أن صيحة القبعات هي الأهم في موسم الصيف. فالقبعات هي الإكسسوار الأهم الذي يرافق مختلف إطلالات الصيف، وقد رصدناها بألوان وأشكال متنوعة ضمن عروض ربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية، في أهم عواصم الموضة والأزياء.

ظهرت القبعات، والتي لا غنى عنها لصيف 2020، مصممة من الرفيا أو القش، ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior، حيث تم تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء الفساتين الأنيقة، أو إطلالات الدنيم الكاجوال، أو حتى البدلات العصرية. وقد رصدنا بتصميم الفيدورا، وأيضاً بأسلوب البيريه الكاجوال الشبابي.

وكذلك، قدمت دار سيلين Celine صيحة القبعات؛ كواحدة من الإكسسوارات الأساسية لصيف 2020، فجاءت بتصميم الفيدورا، باللونين البيج والأسود.