صور عبايات بألوان ترابية لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - برزت موضة الألوان الترابية في ربيع ٢٠٢٠، ومنه استوحينا لمُحِبَّات اتِّباع الموضة العديد من العبايات المزينة بالألوان الترابية لمظهر بسيط وأنيق.



عبايات مطرَّزة

عبايات مطرزة



جمعنا لكُنَّ عدة خيارات من العبايات الترابية المطرزة، منها عباءة مزينة بنقوش بيضاء في الأكمام ومن المنتصف، وعباءة مطرزة بالزهور السوداء، أو اختيار عباية الـ"بشت" الترابية المنقوشة بالبني، أو عباية ترابية بسيطة مزينة بزهور متناثرة لخيار ربيعي بامتياز، أو الظهور بعباية ترابية مزينة بنقوش سوداء بسيطة.

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عبايات بسيطة

عبايات بسيطة



لمُحِبَّات العبايات البسيطة، يمكنكنَّ التأنق بعباية بُنية سادة بقماش كسرات، أو عباية ترابية مع حجاب أبيض، أو التجمل بعباية بنية مزينة بمعيَّنات في الجزء السفلي.

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