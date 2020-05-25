- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - برزت موضة الألوان الترابية في ربيع ٢٠٢٠، ومنه استوحينا لمُحِبَّات اتِّباع الموضة العديد من العبايات المزينة بالألوان الترابية لمظهر بسيط وأنيق.
عبايات مطرَّزة
جمعنا لكُنَّ عدة خيارات من العبايات الترابية المطرزة، منها عباءة مزينة بنقوش بيضاء في الأكمام ومن المنتصف، وعباءة مطرزة بالزهور السوداء، أو اختيار عباية الـ"بشت" الترابية المنقوشة بالبني، أو عباية ترابية بسيطة مزينة بزهور متناثرة لخيار ربيعي بامتياز، أو الظهور بعباية ترابية مزينة بنقوش سوداء بسيطة.
تابعي المزيد:عبايات إماراتية ملونة..اختاري منها لإطلالة العيد
عبايات بسيطة
لمُحِبَّات العبايات البسيطة، يمكنكنَّ التأنق بعباية بُنية سادة بقماش كسرات، أو عباية ترابية مع حجاب أبيض، أو التجمل بعباية بنية مزينة بمعيَّنات في الجزء السفلي.
تابعي المزيد:إطلالات جويل ماردينيان بالعباية الشرقية والجلابية
كانت هذه تفاصيل خبر صور عبايات بألوان ترابية لربيع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.