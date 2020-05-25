نصائح لتطبيق الماسكرا الشفافة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - تُعد الماسكرا أحد مستحضرات التجميل لدى الكثير من السيدات، حيث تعطي للعيون مظهرًا جماليًا جذابًا، إلى جانب أنها تساعد بشكل كبير في إطالة وتكثيف الرموش.

وعلى الرغم من وجود ألوان مختلفة للماسكرا، إلا أن الماسكرا ذات اللون الأسود من أكثر الأنواع رواجاً وانتشاراً، حيث تفتح لون العينين وتجعلهما نضرتين.

وخلال الآونة الأخيرة، زاد الطلب على الماسكرا الشفافة التي ليس لها لون، حيث تُعطي إطلالة طبيعية دون اللجوء إلى الألوان الداكنة المُعتادة، مثل الأسود أو الأزرق الداكن.

وفي السطور التالية، يُقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد الماسكرا الشفافة، كما يقدم لك عدة نصائح يجب اتباعها عند تطبيق هذه الماسكرا.



أولاً: فوائد استخدام الماسكرا الشفافة

فوائد استخدام الماسكرا الشفافة



إذا كنت ترغبين في إطلالة طبيعية، يمكنك تطبيق الماسكرا الشفافة، كأحد مكونات مكياج العيون بجانب الكحل أو ظلال العيون، والآيلاينر، وغيره، حيث أن للماسكرا الشفافة فوائد عديدة أبرزها:

1- تعزز من حجم الرموش، وتجعلها أكثر قوة ولمعانًا.

2- تلعب دورًا رئيسيًا في تطويل شعر الرموش، كما تُعتبر بمثابة جل مُثبت لشكل الرموش.

3- يمكن وضعها قبل الماسكرا الملونة في حال عدم توافر برايمر الرموش، حيث تساعد في تثبيت الماسكرا وجعلها تدوم مدة أطول.

4- يُمكن استخدامها في تثبيت الحواجب، وإعطائها مظهرًا طبيعيًا وجذابًا.

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ثانياً: نصائح لاستخدام الماسكرا الشفافة

نصائح لاستخدام الماسكرا الشفافة



وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الماسكرا الشفافة:

1- يُنصح باختيار ماسكرا مضادة للماء، تجعل الرموش أكثر مرونة، ولا تسبب الجفاف، كما يمكن استخدامها في مختلف الأوقات دون خوف أو قلق.

2- يُنصح باختيار نوع الماسكرا بعناية قبل الشراء ووضعها، ويفضل أن تحتوي على فيتامينات مختلفة تساعد في التغذية العميقة وتفعيل نمو الشعر، واستعادة بنية الشعر التالفة.

3- يُنصح باستبدال الماسكرا كل ستة أشهر، وفي حال ظهور تكتلات بها يجب تغييرها فورًا.

4- يجب الحرص على الابتعاد قدر الإمكان عن الجفن، أثناء وضع الماسكرا، وذلك حتى لا تتسببي في حساسيته أو إحمار عينيكي.

5- يجب التأكد من إغلاق غطاء الماسكرا بإحكام بعد استخدامها، حتى لا تجف بسرعة.

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