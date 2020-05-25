العناية بالشعر الكيرلي بأقوى الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي وترغبين في الحصول على ملمس شعر ناعم وجذاب وذي مظهر حيوي، بإمكانك تقديم عناية مثالية كاملة لشعرك بعيداً عن أي مواد كيماوية، وذلك من خلال خلطات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية، التي تجعل من الشعر كيرلي رائع الجمال.



خلطة البيض وزيت الزيتون

جربي خلطة البيض وزيت الزيتون



اخفقي بيضة واحدة بشكل جيد، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الطبيعي. اخلطي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة العسل وحليب جوز الهند

خلطة العسل وحليب جوز الهند



امزجي مقدار كوب من حليب جوز الهند وخمس ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي. وحين تحصلين على مزيج متماسك ومتجانس، طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه لمدة ساعة من الوقت، بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



خلطة الزبادي وزيت جوز الهند

خلطة الزبادي وزيت جوز الهند



اخلطي نصف كوب من اللبن الزبادي مع خمس ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك، من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك. بعدها، لفّي شعرك وغطّيه بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة كاملة. من ثم، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة زيت الأفوكادو والصبار

خلطة زيت الأفوكادو والصبار



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو، وملعقة كبيرة من الصبار، وربع كوب من المياه الفاترة. حرّكي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة، من ثم طبقيها على شعرك واتركيها مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة الزيوت الطبيعية

خلطة الزيوت الطبيعية



قومي بخلط مقدار فنجان قهوة من زيت الزيتون، ونصف كوب آخر من زيت الخروع. حركي الخليط جيداً وطبقيه على خصلات شعرك وفروة رأسك. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ونصف الساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الفاتر.

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