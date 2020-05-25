مكافحة التجاعيد والعناية بالبشرة بأسلوب النجمة درو باريمور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - منذ عقود، لا تزال النجمة درو باريمور Drew Barrymore تحت الأضواء الساطعة لهوليوود، ورغم تقدمها في السن، تمكنت من الحفاظ على مظهرها الشاب وبشرتها النضرة والمتوهجة، وهو أمر ليس مفاجئاً لنجمة تعشق العناية ببشرتها عبر استخدام مجموعة معينة من مستحضرات التجميل من العلامات التجارية المعروفة. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز مستحضرات العناية بالبشرة المفضلة لدى درو باريمور.



3 مستحضرات رئيسية

Lytera 2.0 Pigment Correcting Serum



ثلاثة مستحضرات رئيسية هي الركيزة الأساسية في روتين العناية بالبشرة الخاص بالنجمة درو باريمور، وهي منظف الوجه، التونر، والسيروم. إذ تستخدم منظف الوجه Cetaphil Daily Facial Cleanser، الذي يوفر تنظيفاً عميقاً لأعماق البشرة من الأوساخ والأتربة العالقة بها وآثار مستحضرات المكياج، كما أنه خفيف على البشرة فلا يسد مسامها ولا يسبب أي تهيج أو احمرار. أما بالنسبة الى التونر، فهي تستخدم Sea Breeze Fresh-Clean Astringent، بتركيبة مناسبة للبشرة الحساسة، وهو مزيج من مكونات تساهم في تنظيف وتنعيم البشرة ومدها بالحيوية والانتعاش، فيترك البشرة ندية ونضرة ومتوهجة. وفي ما يتعلق بالسيروم، تستخدم النجمةLytera 2.0 Pigment Correcting Serum من علامة Skin Media، الذي يعمل على تفتيح البشرة ومكافحة البقع الداكنة والتصبغات، وهو يعد مزيجاً من المستخلصات البحرية التي توفر حاجزاً صحياً للبشرة، وتعزز من نسيجها ومظهرها.

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الواقي الشمسي

UV Daily Broad-Spectrum SPF 40



تقول النجمة درو باريمور أن المواظبة على استخدام الواقي الشمسي هي أحد أفضل الطرق للحفاظ على بشرة شابة. وهي تستخدم الواقي الشمسي من علامة EltaMD، UV Daily Broad-Spectrum SPF 40 ، الذي يوفر للبشرة حماية قوية ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، كما يعمل على ترطيب البشرة، بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك والزنك، الذي يمنع العلامات المرئية لشيخوخة البشرة. علماً أن درو باريمور تستخدم المستحضرات عينها على رقبتها، كونها العلامة الأبرز على التقدم في السن.



كريم العين بديلاً للكونسيلر

كريم العين بديلاً للكونسيلر



بدلاً من إخفاء عيوب منطقة العين بواسطة الكونسيلر، تستخدم النجمة درو باريمور كريم العين من علامة أولاي OLAY، Ultimate Eye Cream، الذي يعمل على مكافحة الهالات السوداء والانتفاخات، والخطوط الدقيقة حول العين، فهو يجدد سطح البشرة ويساهم في تصحيح وتوحيد لون البشرة، إضافة الى أنه يساعد في ترطيب وتنعيم الجلد الرقيق المحيط بالعين.

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