الامارات | ضبط شخص نظم صلاة العيد وألقى خطبتها في الاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص نظم صلاة العيد وألقى خطبتها في الاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت السلطات الأردنية رجل دين أمّ ونظم صلاة عيد الفطر وألقى خطبتها في جمع من الناس، متحديا الحظر الرسمي للتجمعات لمنع انتشار كورونا. بحسب موقع "عمون".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وعلى إثر قيام عدد من الأشخاص بالتجمع والمشاركة في خطبة وصلاة العيد جماعة في محافظة معان، جرى استدعاء الشخص الذي نظم ودعا إلى صلاة العيد وألقى خطبتها في إحدى الساحات. وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته الأوامر، وتعريض صحة وسلامة المتواجدين للخطر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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