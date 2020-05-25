الامارات | في مصر..خطوبة بغرفة العناية المركزة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد وسائل الإعلام المصرية على نطاق واسع صورا لطبيبين بقسم العناية المركزة، في المنصورة، خلال التقاطهما مجموعة من الصور بمناسبة خطوبتهما.

والتقط الطبيبان الصور داخل غرفة العمليات في مستشفى دار الشفاء بالمنصورة، حيث يبدو من مجموعة الصور أن الشاب والفتاة قررا توثيق اللحظات في أروقة المستشفى وغرفها والأجهزة الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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