كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 08:50 مساءً - لقد اقترب موسم الصيف، وأصبحت الحاجة ملحة لاستخدام عطر نسائي بنغمات ناعمة تشعرك بالحيوية والانتعاش مثل الأزهار والحمضيات والفواكه، وغيرها من روائح العطور التي تشكل مغامرة صيفية فريدة من نوعها. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، أفضل عطر نسائي ناعم لصيف 2020.



Atelier des Fleurs Lavanda Eau de Parfum

Atelier des Fleurs Lavanda Eau de Parfum



لقد تم تصميم هذا العطر الراقي من علامة كلوي Chloe، من قبل مجموعة من الخبراء المعروفين في صناعة العطور، وهو يرتكز في تركيبته على زهور اللافندر الخلابة والمنعشة، التي ستجعل يومك في الصيف مليئاً بالنشاط، فرائحته الخفيفة والرقيقة لن تفارقك طوال النهار والليل.

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Flora Gorgeous Gardenia

Flora Gorgeous Gardenia



يشكل هذا العطر الزهري المميز من علامة قوتشي Gucci، كوكتيلا صيفياً برائحة تخطف الأنفاس، فهو يمزج بين نغمات الغردينيا البيضاء والتوت الأحمر والكمثرى. فأزهار الغردينيا ذات الرائحة الفواحة توفر لك شعوراً مثيراً وجذاباً، يلفت أنظار الجميع إليك.



Her Blossom Eau de Toilette

Her Blossom Eau de Toilette



هل تحلمين بالتنزه في حديقة غرين بارك في لندن، وتنشّق رائحة الفاوانيا وأزهار البرقوق؟ هذا العطر من بربري Burberry، سيحقق لك هذا الحلم، فرائحته الفواحة ستنقلك الى تلك الحديقة الرائعة، وتدوم طويلاً لتوفر لك شعوراً لا مثيل له طوال النهار.

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Mon Paris Intensément Eau de Parfum

Mon Paris Intensément Eau de Parfum



يمثل هذا العطر الفرنسي الراقي من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، جمال وروعة العاصمة الفرنسية باريس، وهو يمزج بين مجموعة من النغمات الفاخرة مثل السوسن والبرغموت، إضافة الى التوت. وهو يمثل نسخة محدثة وعصرية عن النسخة الأصلية. أنه خيار رائع لإطلالة صيفية مميزة.



Flowerbomb Dew Eau de Parfum

Flowerbomb Dew Eau de Parfum



يتميز هذا العطر من فيكتور رولف Viktor&Rolf، برائحته الزهرية الفواحة مع لمسة رائعة من المسك تذوب في بشرتك لتجعل منك امرأة تضج جمالاً وأنوثةً، وتوفر لك إحساساً متوهجاً. إنه عطر راق ملائم جداً لأجواء الصيف الحارة.



La Panthère Eau de Parfum

La Panthère Eau de Parfum



إنه عطر فاخر وأنيق من كارتييه Cartier يمزج بين نغمات الغردينيا المشعة والياسمين والغريب والمكونات المسكية. وهو يشكل تجربة رائعة في عالم العطور، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك لصيف 2020، حيث سيضفي على إطلالتك لمسة مميزة تشد الانتباه إليك.

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